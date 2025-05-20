В Резерв+ обновили сертификат безопасности: для корректной работы приложения его нужно обновить — Finance.ua

В Резерв+ обновили сертификат безопасности: для корректной работы приложения его нужно обновить Сегодня 17:40

В Резерв+ обновили сертификат безопасности: для корректной работы приложения его нужно обновить

Министерство обороны Украины объявило об обновлении сертификата безопасности в приложении «Резерв+».

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В релизе 1.6.1 Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Чтобы и дальше успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, обновите Резерв+ до последней версии», — говорится в сообщении.

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Указано, что при авторизации в старой версии появится предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях Резерв+ работать не будет — пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.

Обновить приложение можно в App Store и Google Play. Также Минобороны рекомендует настроить автоматическое обновление «Резерв+».

Напомним, в приложении «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.

Министерство обороны Украины добавило новые услуги для военнообязанных к сервису «Резерв+». Среди новых функций:

Отсрочка по постановлению ВВК. Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе. Отображение данных об инвалидности. Отображение причин нарушения воинского учета.

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