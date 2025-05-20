В Резерв+ обновили сертификат безопасности: для корректной работы приложения его нужно обновить — Finance.ua
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В Резерв+ обновили сертификат безопасности: для корректной работы приложения его нужно обновить

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В Резерв+ обновили сертификат безопасности: для корректной работы приложения его нужно обновить
В Резерв+ обновили сертификат безопасности: для корректной работы приложения его нужно обновить
Министерство обороны Украины объявило об обновлении сертификата безопасности в приложении «Резерв+».
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«В релизе 1.6.1 Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Чтобы и дальше успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, обновите Резерв+ до последней версии», — говорится в сообщении.
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Указано, что при авторизации в старой версии появится предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях Резерв+ работать не будет — пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.
Обновить приложение можно в App Store и Google Play. Также Минобороны рекомендует настроить автоматическое обновление «Резерв+».
Напомним, в приложении «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.
Министерство обороны Украины добавило новые услуги для военнообязанных к сервису «Резерв+». Среди новых функций:
  1. Отсрочка по постановлению ВВК.
  2. Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе.
  3. Отображение данных об инвалидности.
  4. Отображение причин нарушения воинского учета.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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