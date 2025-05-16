В приложение Резерв+ добавили новые категории для отсрочки от мобилизации — Finance.ua
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В приложение Резерв+ добавили новые категории для отсрочки от мобилизации

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В приложение Резерв+ добавили новые категории для отсрочки от мобилизации
В приложение Резерв+ добавили новые категории для отсрочки от мобилизации
В обновлении приложения Резерв+ добавились две новые отсрочки — для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж — военные, и у них есть ребенок до 18 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Продолжаем расширять количество отсрочек в Резерв+. Наша цель — чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, предусмотренные законом. И мы постепенно к этому движемся», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как получить отсрочку

Чтобы оформить отсрочку, нужно:
  • нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+;
  • выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку»;
  • выбрать подходящую категорию;
  • ждать уведомления с результатом.
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Кроме того, в Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Для этого необходимо обновиться до последней версии.
Также заместитель министра добавила, что на финальной стадии появление в Резерв+ двух сервисов:
  1. отображение данных об инвалидности, а именно о группах;
  2. отражение причин нарушения правил воинского учета.
Ранее в приложении отображалось только сообщение о самом факте, а теперь пользователь будет знать, что он нарушил. Например, не обновил данные или не явился по повестке.
Напомним, по словам Черногоренко, в целом к концу 2025 года в «Резерв+» будут работать 35 разных типов отсрочек.
Министерство обороны Украины добавило новые услуги для военнообязанных в сервис «Резерв+».
Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию «без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длиннющих очередей. То есть вы можете сразу отправиться в определенное медучреждение, в четкую дату, и пройти осмотр в конкретные сроки».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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