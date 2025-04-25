Можно ли оплатить в «Резерв+» штраф за нарушение военного учета — Finance.ua

Можно ли оплатить в «Резерв+» штраф за нарушение военного учета Сегодня 14:03 — Личные финансы

Можно ли оплатить в «Резерв+» штраф за нарушение военного учета

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Они должны соблюдать правила военного учета.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью LB.ua рассказала , можно ли оплатить штраф за нарушение военного учета в мобильном приложении «Резерв+».

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Она пояснила, что летом Минобороны запустит возможность для военнообязанных оплатить штраф через приложение «Резерв+».

По словам Черногоренко, это можно будет сделать еще с 50% скидкой.

«Кроме того, мы сейчас добавляем в „Резерв+“ причину нарушения — например, „не явился на уведомление, номер дата“. Это очень важно, чтобы гражданин понимал, что именно он нарушил. И дальше он нажимает кнопку „Оплатить штраф“, платит 8500 грн (половина от суммы штрафа), с него снимается его нарушение, и приложение показывает, что все хорошо», — сказала она.

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Замминистра отметила, что есть ограниченное количество раз, когда можно оплатить штраф, после чего запускаются уже другие механизмы ответственности.

«То есть это не вечное освобождение от какой-либо ответственности, это возможность несколько раз оплатить штраф, если человек забыл или не успел», — говорится в сообщении.

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