В мае в «Резерв+» появятся еще два новых типа отсрочек — Finance.ua
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В мае в «Резерв+» появятся еще два новых типа отсрочек

Казна и Политика
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В мае в «Резерв+» появятся еще два новых типа отсрочек
В мае в «Резерв+» появятся еще два новых типа отсрочек
В мобильном приложении для военнообязанных «Резерв+» до 8 мая должно появиться два новых типа отсрочек.
Об этом в телеэфире заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
«До 8 мая мы планируем запустить два новых типа отсрочек. Первый — для лиц с временной непригодностью к службе сроком от 6 до 12 месяцев. Это один из чувствительных запросов, которые мы получали. Такая отсрочка предоставляется на основании заключения военно-врачебной комиссии. Второй тип — для граждан, у которых муж или жена находится на службе, а также есть ребенок в возрасте до 18 лет»,
сказала Черногоренко.

Она подчеркнула, что длительное стояние в очередях, ожидание за закрытой дверью и недели ожидания рассмотрения заявки — это крайне неудобно, поэтому главная цель — перевести процесс оформления отсрочек в удобный онлайн-формат, доступный в два клика.
По ее словам, летом 2025 года в приложении появится возможность уплатить штраф за нарушение правил воинского учета со скидкой 50%.
«Можно будет подать заявление на уплату штрафа непосредственно в „Резерв+“, получить постановление, произвести оплату по предоставленным реквизитам прямо в приложении и сразу получить подтверждение об отсутствии нарушения», — сказала Черногоренко.
Отныне в приложении появилась возможность отправлять информационные push-сообщения об изменении данных о военнообязанном в реестре «Оберег». Если что-то изменилось по каким-либо причинам (в том числе из-за возможной ошибки), военнообязанный будет знать об этом.
«Новая версия Резерв+1.6.0 уже доступна пользователям.
Резерв+ будет отправлять push-уведомление, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе", ─ рассказала Екатерина Черногоренко.
Также новая версия приложения позволяет пользователям загрузить расширенные данные из реестра «Оберег». Ведь реестр содержит больше сведений, чем отображает электронный военно-учетный документ. Это позволит точнее понимать, какие данные о них уже есть. К примеру, это могут быть сведения о месте работы или наличии правонарушений. Подавать соответствующий запрос в приложении можно не чаще раза в 7 дней.
Кроме того, в «Резерве+» 1.6.0 появились новые категории запросов на исправление данных. Теоретически это позволит проще вносить данные в систему без необходимости терять время в очередях в ТЦК.
По материалам:
Укрінформ
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