«Резерв+»: почему в приложении есть нарушение правил военного учета — Finance.ua

«Резерв+»: почему в приложении есть нарушение правил военного учета
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Они должны соблюдать правила военного учета.
Юристы адвокатского объединения «Бачинский и партнеры» рассказали, почему возникло нарушение правил военного учета в мобильном приложении «Резерв+».
Почему может быть нарушение учета в «Резерв+»
Юристы отметили, что если приложение «Резерв+» показывает нарушение, значит, ТЦК имеет вопросы к человеку.
По словам экспертов, согласно закону Украины о военном учете и военной службе, существует не так много причин нарушений:
- лицо не состоит на военном учете;
- нет справки ВВК или она устарела;
- отсутствует военный документ;
- не обновлены данные.
Что может угрожать, если проигнорировать нарушения в «Резерв+»
Юристы подчеркнули, что необходимо продумать о долгосрочной перспективе и последствиях игнорирования нарушения.
«Речь идет о розыскных действиях со стороны Национальной полиции. Также следует добавить судебные проблемы с обременениями со стороны исполнительных органов. Это может быть блокировка карт, ограничение в водительских правах», — объяснили специалисты.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12093, определяющий механизмы административной ответственности за нарушение правил военного учета. Военнослужащие, вставшие на защиту страны и не успевшие обновить свои данные, освобождаются от уплаты штрафов. А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в Резерв+.
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