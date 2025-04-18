«Резерв+»: почему в приложении есть нарушение правил военного учета — Finance.ua
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«Резерв+»: почему в приложении есть нарушение правил военного учета

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«Резерв+»: почему в приложении есть нарушение правил военного учета
«Резерв+»: почему в приложении есть нарушение правил военного учета
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Они должны соблюдать правила военного учета.
Юристы адвокатского объединения «Бачинский и партнеры» рассказали, почему возникло нарушение правил военного учета в мобильном приложении «Резерв+».

Почему может быть нарушение учета в «Резерв+»

Юристы отметили, что если приложение «Резерв+» показывает нарушение, значит, ТЦК имеет вопросы к человеку.
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По словам экспертов, согласно закону Украины о военном учете и военной службе, существует не так много причин нарушений:
  • лицо не состоит на военном учете;
  • нет справки ВВК или она устарела;
  • отсутствует военный документ;
  • не обновлены данные.

Что может угрожать, если проигнорировать нарушения в «Резерв+»

Юристы подчеркнули, что необходимо продумать о долгосрочной перспективе и последствиях игнорирования нарушения.
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«Речь идет о розыскных действиях со стороны Национальной полиции. Также следует добавить судебные проблемы с обременениями со стороны исполнительных органов. Это может быть блокировка карт, ограничение в водительских правах», — объяснили специалисты.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12093, определяющий механизмы административной ответственности за нарушение правил военного учета. Военнослужащие, вставшие на защиту страны и не успевшие обновить свои данные, освобождаются от уплаты штрафов. А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в Резерв+.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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