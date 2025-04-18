«Резерв+»: почему в приложении есть нарушение правил военного учета — Finance.ua

«Резерв+»: почему в приложении есть нарушение правил военного учета Сегодня 13:32

«Резерв+»: почему в приложении есть нарушение правил военного учета

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Они должны соблюдать правила военного учета.

Юристы адвокатского объединения «Бачинский и партнеры» рассказали , почему возникло нарушение правил военного учета в мобильном приложении «Резерв+».

Почему может быть нарушение учета в «Резерв+»

Юристы отметили, что если приложение «Резерв+» показывает нарушение, значит, ТЦК имеет вопросы к человеку.

По словам экспертов, согласно закону Украины о военном учете и военной службе, существует не так много причин нарушений:

лицо не состоит на военном учете;

нет справки ВВК или она устарела;

отсутствует военный документ;

не обновлены данные.

Что может угрожать, если проигнорировать нарушения в «Резерв+»

Юристы подчеркнули, что необходимо продумать о долгосрочной перспективе и последствиях игнорирования нарушения.

Читайте также В каких областях открыли больше всего производств за штрафы ТЦК (инфографика)

«Речь идет о розыскных действиях со стороны Национальной полиции. Также следует добавить судебные проблемы с обременениями со стороны исполнительных органов. Это может быть блокировка карт, ограничение в водительских правах», — объяснили специалисты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12093, определяющий механизмы административной ответственности за нарушение правил военного учета. Военнослужащие, вставшие на защиту страны и не успевшие обновить свои данные, освобождаются от уплаты штрафов. А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в Резерв+.

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.