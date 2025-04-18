В каких областях открыли больше всего производств за штрафы ТЦК (инфографика) — Finance.ua

В каких областях открыли больше всего производств за штрафы ТЦК (инфографика) Сегодня 11:02

В каких областях открыли больше всего производств за штрафы ТЦК (инфографика)

Более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. В среднем ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов ТЦК.

Об этом свидетельствует статистика «Опендатабота».

17 007 исполнительных производств из-за нарушения правил военного учета — то есть из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК — было открыто с начала этого года. Из них только 16% было закрыто — 2 779 долгов. Ежемесячно открывалось, в среднем, по 4,7 тысячи новых производств.

В общей сложности за три года от начала полномасштабной накопилось 28 960 просроченных долгов из-за нарушения правил военного учета. Впрочем, стоит заметить, что за все время таких производств было больше, ведь чвсть из них постоянно закрывается.

С начала года производство открыли в отношении 15 772 человек. Это почти равно количеству самих производств — 17 007.

Однако есть и исключения: Приморский районный ТЦК г. Одессы открыл 7 производств против одного мужчины — это рекорд по количеству дел, открытых в отношении одного человека в 2025 году.

Больше всего дел с начала года было открыто в Киеве — 1 992 производства.

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Чаще всего производство открывают по отношению к мужчинам в возрасте 25−35 лет — 43,8%. Это почти половина всех дел. Еще почти 39% - на мужчин в возрасте 36−45 лет. В то же время только 22 производства (0,1%) открыты в отношении женщин.

Напомним, в Опендатаботе можно проверить наличие штрафа ТЦК . Для этого необходимо ввести ФИО и дату рождения человека. По результатам проверки можно получить справку об отсутствии или наличии открытых в отношении человека исполнительных производств по штрафам.

Справка Finance.ua:

15 апреля Президент Украины подписал закон, разрешающий военнообязанным получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК;

по закону, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение. Однако в случае добровольного обращения в ТЦК и самостоятельной уплаты сумма штрафа составит лишь 50% минимального размера.

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