В Украине создают национальную инфраструктуру для ИИ-сервисов в госсекторе — Finance.ua

В Украине создают национальную инфраструктуру для ИИ-сервисов в госсекторе
В Украине создают национальную инфраструктуру для ИИ-сервисов в госсекторе

Финтех и Карты
22
В Украине создают национальную инфраструктуру для ИИ-сервисов в госсекторе
В Украине создают национальную инфраструктуру для ИИ-сервисов в госсекторе
Минцифра объявила о запуске масштабного проекта AI Factory. Это должна быть суверенная фабрика искусственного интеллекта, которая станет технологической основой развития государственных ИИ-сервисов.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Собственная инфраструктура позволит обрабатывать данные внутри страны.
«Скоро у государства появится современная цифровая инфраструктура для создания AI-продуктов. Благодаря этому запросы в государственных ИИ-сервисах будут обрабатываться быстрее, а главное — наши данные будут оставаться в Украине. Собственная инфраструктура — основа AI-суверенитета Украины, которая позволит свободно запускать безопасные AI-продукты для граждан, Сил обороны и государственного сектора», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
На инфраструктуре в рамках AI Factory будут работать ключевые государственные сервисы по ИИ, создаваемые WINWIN AI Center of Excellence при Минцифре. Первым на новой платформе заработает AI-помощник в приложении «Дія», впоследствии — AI-тьютор в платформе «Мрія», а также сервисы для секторов обороны, медицины и науки.
AI Factory будет включать:
  • технологическое оборудование — вычислительные кластеры (GPU), серверные залы с водяным охлаждением, хранилища данных и т. п.;
  • программное обеспечение — среды для тренировки и развертывания моделей, интерфейсы для подготовки данных, мониторинг и автоматизация;
  • данные — интеграция с реестрами, инструменты для очистки, аннотации и передачи данных;
  • программы подготовки технических специалистов, которые будут создавать и внедрять AI-продукты для государства и обороны.
Отмечается, что национальная инфраструктура позволит запускать критически важные сервисы автономно с полным контролем над данными. Это не только уменьшит риски утечки информации, но и укрепит киберустойчивость цифрового государства.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
