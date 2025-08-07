В Украине создают национальную инфраструктуру для ИИ-сервисов в госсекторе — Finance.ua

В Украине создают национальную инфраструктуру для ИИ-сервисов в госсекторе Сегодня 16:37 — Финтех и Карты

В Украине создают национальную инфраструктуру для ИИ-сервисов в госсекторе

Минцифра объявила о запуске масштабного проекта AI Factory. Это должна быть суверенная фабрика искусственного интеллекта, которая станет технологической основой развития государственных ИИ-сервисов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Собственная инфраструктура позволит обрабатывать данные внутри страны.

«Скоро у государства появится современная цифровая инфраструктура для создания AI-продуктов. Благодаря этому запросы в государственных ИИ-сервисах будут обрабатываться быстрее, а главное — наши данные будут оставаться в Украине. Собственная инфраструктура — основа AI-суверенитета Украины, которая позволит свободно запускать безопасные AI-продукты для граждан, Сил обороны и государственного сектора», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На инфраструктуре в рамках AI Factory будут работать ключевые государственные сервисы по ИИ, создаваемые WINWIN AI Center of Excellence при Минцифре. Первым на новой платформе заработает AI-помощник в приложении «Дія», впоследствии — AI-тьютор в платформе «Мрія», а также сервисы для секторов обороны, медицины и науки.

AI Factory будет включать:

технологическое оборудование — вычислительные кластеры (GPU), серверные залы с водяным охлаждением, хранилища данных и т. п. ;

; программное обеспечение — среды для тренировки и развертывания моделей, интерфейсы для подготовки данных, мониторинг и автоматизация;

данные — интеграция с реестрами, инструменты для очистки, аннотации и передачи данных;

программы подготовки технических специалистов, которые будут создавать и внедрять AI-продукты для государства и обороны.

Отмечается, что национальная инфраструктура позволит запускать критически важные сервисы автономно с полным контролем над данными. Это не только уменьшит риски утечки информации, но и укрепит киберустойчивость цифрового государства.

