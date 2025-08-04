Техногиганты потратят в этом году на ИИ-инфраструктуру больше, чем ЕС на оборону — WSJ Сегодня 05:34 — Технологии&Авто

Техногиганты потратят в этом году на ИИ-инфраструктуру больше, чем ЕС на оборону — WSJ

Google, Microsoft, Amazon и Meta в этом году инвестируют рекордные $400 млрд в строительство инфраструктуры искусственного интеллекта. Это больше, чем общие оборонные расходы Евросоюза в 2024 году.

ИИ-гонка усиливается, приносит доход акционерам, но стоит тысячам работников рабочих мест.

Об этом пишет WSJ

По прогнозам Morgan Stanley, с 2025 по 2028 год затраты на чипы, серверы и дата-центры составят $2,9 трлн. Уже в текущем году эти инвестиции обеспечат до 0,5% рост ВВП США.

Возглавляют гонку Microsoft и Meta , которые после квартальных отчетов увеличили рыночные капитализации до $4 трлн и $2 трлн соответственно. Их акции растут, несмотря на рекордные капиталовложения.

, которые после квартальных отчетов увеличили рыночные капитализации до $4 трлн и $2 трлн соответственно. Их акции растут, несмотря на рекордные капиталовложения. Nvidia, ключевой поставщик чипов для ИИ, также в топе. Капитализация компании превысила $4 трлн, а акции с начала года выросли более чем на 28%.

В то же время Apple пока не имеет четкой ИИ-стратегии, тратит значительно меньше конкурентов и получает давление со стороны инвесторов. Внутри компании — деморализация среди ИИ-исследователей: ограничение доступа к данным из-за жесткой политики конфиденциальности, медленное обновление ПО и попытки конкурентов, в частности Meta, переманить специалистов. Однако Apple демонстрирует высокую эффективность инвестиций и воздержалась от массовых увольнений.

Несмотря на рост доходов, расходы на инфраструктуру давят на маржу. С 2022 года техкомпании сократили почти 100 000 работников — включая разработчиков, которых все чаще заменяют ИИ.

Акции Amazon упали на 7% после отчета о слабом росте облачного бизнеса, обслуживающего ИИ-модели. Впрочем, гендиректор Энди Джасси сохраняет оптимизм.

В то же время Apple пока не имеет четкой ИИ-стратегии, тратит значительно меньше конкурентов и получает давление со стороны инвесторов. Внутри компании — деморализация среди ИИ-исследователей: ограничение доступа к данным из-за жесткой политики конфиденциальности, медленное обновление ПО и попытки конкурентов, в частности Meta, переманить специалистов. Однако Apple демонстрирует высокую эффективность инвестиций и воздержалась от массовых увольнений.

пока не имеет четкой ИИ-стратегии, тратит значительно меньше конкурентов и получает давление со стороны инвесторов. Внутри компании — деморализация среди ИИ-исследователей: ограничение доступа к данным из-за жесткой политики конфиденциальности, медленное обновление ПО и попытки конкурентов, в частности Meta, переманить специалистов. Однако Apple демонстрирует высокую эффективность инвестиций и воздержалась от массовых увольнений. Несмотря на рост доходов, расходы на инфраструктуру давят на маржу. С 2022 года техкомпании сократили почти 100 000 работников — включая разработчиков, которых все чаще заменяют ИИ.

Акции Amazon упали на 7% после отчета о слабом росте облачного бизнеса, обслуживающего ИИ-модели. Впрочем, гендиректор Энди Джасси сохраняет оптимизм.

Что еще известно

Инвестиции в ИИ стали ключевым полем конкуренции между техногигантами. Недавно принятый закон One Big Beautiful Bill Act стимулирует расходы, позволяя компаниям переносить налоговую нагрузку. Однако финансовый разрыв все еще значителен: Morgan Stanley оценивает его в $1,5 трлн.

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Риски для компаний — оправдаются ли ожидания. Аналитики предупреждают: доходы пока не успевают за расходами. Но многие инвесторы готовы и дальше вкладывать в ИИ, пока оценки стартапов и публичных компаний растут.

Крупные технологические игроки ставят на ИИ, чтобы переформатировать рынок даже ценой масштабной перестройки инфраструктуры и кадровых жертв.

borgexpert По материалам:

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