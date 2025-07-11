Главный конкурент Google: Perplexity запускает браузер Comet с искусственным интеллектом — Finance.ua
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Главный конкурент Google: Perplexity запускает браузер Comet с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Главный конкурент Google: Perplexity запускает браузер Comet с искусственным интеллектом
Главный конкурент Google: Perplexity запускает браузер Comet с искусственным интеллектом
Американский стартап Perplexity представил собственный веб-браузер Comet, который работает на базе искусственного интеллекта и ставит целью изменить правила игры на рынке интернет-поиска.
Об этом сообщает TechCrunch.
В момент запуска браузер доступен только подписчикам премиум-плана Perplexity Max ($200 в месяц), а также ограниченному кругу приглашенных из списка ожидания.
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Центральной функцией Comet является интегрированный AI-поиск от Perplexity, генерирующий короткие сжатые сведения на основе пользовательских запросов. Браузер также включает в себя Comet Assistant — виртуального помощника, который способен автоматизировать просмотр страниц, управление вкладками, суммирование писем и событий календаря. ИИ имеет доступ к контенту веб-страницы в реальном времени и может отвечать на вопросы о нем.
Руководитель компании Аравинд Сринивас позиционирует Comet как будущую операционную систему для всего имеющего потенциал удерживать пользователей в среде Perplexity без необходимости возвращаться в Google Chrome. По его словам, только в мае 2025 года система Perplexity обработала 780 миллионов запросов, продемонстрировав рост более 20% по сравнению с апрелем.
Браузер уже вызывает интерес — не только как альтернатива поиску Google, но и как окно в новую эру интернет-навигации, построенную вокруг AI-помощников. В то же время, Comet столкнется с конкуренцией со стороны других компаний: в июне The Browser Company запустила свой AI-браузер Dia, а OpenAI также рассматривает создание собственного продукта.
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Первые обзоры указывают, что Comet Assistant хорошо справляется с простыми задачами — вроде суммирования email или взаимодействия с контентом в Google Docs, YouTube и соцсетях. Однако при более сложных сценариях, таких как бронирование паркоместа или работа с календарем, инструмент демонстрирует нестабильность: допускает ошибки в датах и ​​иногда «галюцинирует» ответ.
Несмотря на это, эксперты признают потенциал инновации. Comet уже сейчас позволяет пользователям работать с AI непрерывно и в контексте, не переключаясь между вкладками и окнами. Если Perplexity удастся справиться с недостатками и масштабировать технологию, это может стать поворотным моментом для всей индустрии браузеров.
По материалам:
Діло
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