OpenAI запустит собственный браузер на основе ИИ-технологий — Finance.ua
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OpenAI запустит собственный браузер на основе ИИ-технологий

Технологии&Авто
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OpenAI запустит собственный браузер на основе ИИ-технологий
OpenAI запустит собственный браузер на основе ИИ-технологий
Компания OpenAI готовит выпуск нового веббраузера на базе искусственного интеллекта, который должен бросить вызов Google Chrome от доминирующего на рынке Alphabet.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, осведомленных по этому вопросу.
«Запуск нового браузера намечен на ближайшие недели. Он предполагает использование искусственного интеллекта, чтобы фундаментально изменить способ просмотра веб-страниц потребителями», — говорится в сообщении.
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При этом уточняется, что OpenAI таким образом получит прямой доступ к краеугольному камню успеха, достигнутого Google — данным пользователей. Это поможет OpenAI давить на ключевой компонент рекламного потока своего конкурента.
Два источника сообщили, что браузер OpenAI разработан так, чтобы некоторые взаимодействия с пользователями оставались в пределах родного интерфейса чата, подобно ChatGPT, вместо перехода на вебсайты. Один из источников рассказал, что браузер является частью более широкой стратегии OpenAI относительно интеграции своих услуг в личную и рабочую жизнь потребителей.
По материалам:
Укрінформ
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