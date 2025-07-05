OpenAI начала использовать чипы искусственного интеллекта Google — Finance.ua

OpenAI начала использовать чипы искусственного интеллекта Google Сегодня 23:07 — Технологии&Авто

OpenAI начала использовать чипы искусственного интеллекта Google

OpenAI недавно начала арендовать чипы искусственного интеллекта Google для обеспечения работы ChatGPT и других своих продуктов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Производитель ChatGPT является одним из крупнейших покупателей графических процессоров (GPU) Nvidia используя чипы искусственного интеллекта для обучения моделей, а также для вычисления выводов — процесса, в котором модель искусственного интеллекта использует свои обученные знания для прогнозирования или принятия решений на основе новой информации.

OpenAI планировала добавить сервис Google Cloud, чтобы удовлетворить свои растущие потребности в вычислительной мощности.

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Для Google эта сделка совпадает с расширением внешней доступности своих внутренних тензорных процессоров (TPU), ранее зарезервированных для внутреннего использования.

Переход на аренду TPU Google означает, что OpenAI впервые начала активно использовать чипы, не принадлежащие Nvidia, и демонстрирует отход компании от зависимости от дата-центров Microsoft.

Економічна Правда По материалам:

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