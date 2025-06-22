Mattel и OpenAI создадут умные игрушки с искусственным интеллектом — Finance.ua

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Mattel и OpenAI создадут умные игрушки с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Mattel и OpenAI создадут умные игрушки с искусственным интеллектом
Mattel и OpenAI создадут умные игрушки с искусственным интеллектом
Mattel делает уверенный шаг в цифровое будущее, объявив о стратегическом партнерстве с OpenAI. Цель сотрудничества — создание новой линейки игрушек и интерактивных продуктов на базе искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Business Wire.
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Компания, завоевавшая Голливуд недавним успехом фильма о Барби, планирует объединить свои культовые бренды с передовыми ИИ-технологиями.
Совместная работа с OpenAI позволит Mattel разрабатывать интеллектуальные, адаптивные и безопасные игрушки, способные общаться, понимать и развлекать детей по всему миру.
Ожидается, что первый продукт этой коллаборации появится уже к концу этого года, хотя подробности пока держат в секрете.
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Важно, что партнерство охватывает не только потребительский рынок. Mattel планирует интегрировать инструменты OpenAI, включая корпоративную версию ChatGPT, во внутренние процессы компании — от разработки идей до управления проектами.
Это позволит ускорить цикл создания новых продуктов и повысить эффективность бизнеса.
Как подчеркивают обе стороны, безопасность, конфиденциальность и возрастная уместность останутся приоритетами. Это особенно важно для компании с более чем 80-летней историей доверия среди семей.
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Сотрудничество Mattel и OpenAI также отражает все более активное проникновение искусственного интеллекта в творческие и развлекательные индустрии.
На фоне растущего интереса к ИИ-игрушкам, способным к живому диалогу и обучению, проект обещает открыть новые форматы взаимодействия детей с технологиями — на этот раз под контролем специалистов.
По материалам:
НВ
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