Amazon инвестирует $20 миллиардов в «облака» для искусственного интеллекта — Finance.ua

Amazon инвестирует $20 миллиардов в «облака» для искусственного интеллекта Сегодня 04:12 — Фондовый рынок

Amazon инвестирует $20 миллиардов в «облака» для искусственного интеллекта

Компания Amazon заявила, что планирует вложить минимум $20 миллиардов в штат Пенсильвания для развития инфраструктуры дата-центров, что дополняет миллиардные инвестиции, которые техногигант уже направляет на развитие искусственного интеллекта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Этот шаг демонстрирует готовность крупнейших IT-компаний мира вкладывать большие средства в инфраструктуру, обеспечивающую работу генеративного ИИ, ведь идет глобальная гонка за создание самых мощных моделей и облачных сервисов.

Новость появилась менее чем через неделю после того, как Amazon объявила о $10 миллиардах инвестиций в Северную Каролину и более $5 миллиардов — в новую облачную инфраструктуру на Тайване.

В компании отмечают, что инвестиция в Пенсильвании создаст 1250 высококвалифицированных рабочих мест, а также поддержит еще тысячи рабочих мест в цепочках поставки Amazon Web Services.

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За первый квартал 2025 года капитальные расходы Amazon составляли около 25 миллиардов долларов. Компания ожидает, что сохранится подобный уровень затрат и в течение всего года.

Уточнений относительно того, входят ли $20 миллиардов в уже объявленные инвестиции, Amazon пока не предоставила. Также не указан четкий график реализации проекта.

Економічна Правда По материалам:

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