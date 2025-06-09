Amazon хочет автоматизировать доставку: роботы смогут приносить посылки под дверь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazon хочет автоматизировать доставку: роботы смогут приносить посылки под дверь

Технологии&Авто
15
Amazon хочет автоматизировать доставку: роботы смогут приносить посылки под дверь
Amazon хочет автоматизировать доставку: роботы смогут приносить посылки под дверь
В будущем заказы с Amazon могут доставлять роботы-курьеры — компания работает над софтом с искусственным интеллектом, который позволит роботам доставлять пакеты в электрических фургонах Rivian и приносить их прямо под дверь.
Об этом сообщает The Verge со ссылкой на The Information.
Программа уже почти готова к началу реальных испытаний на новом объекте.
Утверждается, что Amazon почти завершила строительство крытого «парка гуманоидов» в одном из офисов в Сан-Франциско, который по размеру примерно равен кофейне. Эта локация содержит один фургон Rivian для тренировочных целей, и Amazon хочет, чтобы человекообразные роботы «садились в кузов электрических фургонов Amazon Rivian и выходили, чтобы доставить пакеты».
Читайте также
Ранее стало известно, что Amazon запустила новую команду по искусственному интеллекту, которая поможет разработать технологии, которые будут питать роботов, «работающих в центрах дистрибуции и логистики Amazon». В заявлении Amazon говорит, что «вместо жестких специализированных роботов создает системы, которые могут слышать, понимать и выполнять команды на естественном языке, превращая складских роботов в гибких, многоталантливых помощников».
Amazon уже использует различных автономных роботов в своих складских операциях, таких как Digit от Agility Robotics, который первоначально предлагался для выполнения таких задач, как сиденье в фургоне и доставка посылок, а также для других логистических целей. Сейчас доставкой посылок с Amazon занимаются тысячи людей, но компания очевидно стремится полностью автоматизировать этот процесс.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems