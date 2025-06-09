Amazon хочет автоматизировать доставку: роботы смогут приносить посылки под дверь — Finance.ua

Amazon хочет автоматизировать доставку: роботы смогут приносить посылки под дверь 09.06.2025, 00:52 — Технологии&Авто

Amazon хочет автоматизировать доставку: роботы смогут приносить посылки под дверь

В будущем заказы с Amazon могут доставлять роботы-курьеры — компания работает над софтом с искусственным интеллектом, который позволит роботам доставлять пакеты в электрических фургонах Rivian и приносить их прямо под дверь.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на The Information.

Программа уже почти готова к началу реальных испытаний на новом объекте.

Утверждается, что Amazon почти завершила строительство крытого «парка гуманоидов» в одном из офисов в Сан-Франциско, который по размеру примерно равен кофейне. Эта локация содержит один фургон Rivian для тренировочных целей, и Amazon хочет, чтобы человекообразные роботы «садились в кузов электрических фургонов Amazon Rivian и выходили, чтобы доставить пакеты».

Ранее стало известно, что Amazon запустила новую команду по искусственному интеллекту, которая поможет разработать технологии, которые будут питать роботов, «работающих в центрах дистрибуции и логистики Amazon». В заявлении Amazon говорит, что «вместо жестких специализированных роботов создает системы, которые могут слышать, понимать и выполнять команды на естественном языке, превращая складских роботов в гибких, многоталантливых помощников».

Amazon уже использует различных автономных роботов в своих складских операциях, таких как Digit от Agility Robotics, который первоначально предлагался для выполнения таких задач, как сиденье в фургоне и доставка посылок, а также для других логистических целей. Сейчас доставкой посылок с Amazon занимаются тысячи людей, но компания очевидно стремится полностью автоматизировать этот процесс.

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