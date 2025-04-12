Amazon запускает ИИ-агента, который сможет делать онлайн-покупки: как это будет работать — Finance.ua

Amazon запускает ИИ-агента, который сможет делать онлайн-покупки: как это будет работать
Amazon объявил о начале тестирования новой функции Buy for Me — торгового агента с искусственным интеллектом, призванного изменить опыт онлайн-покупок.
Об этом пишет TechCrunch.
Как работает покупка товаров за пределами Amazon
Если желаемого товара нет в ассортименте Amazon, Buy for me открывает доступ к продуктам с внешних веб-сайтов.
Пользователи могут выбрать товар и оформить заказы в приложении Amazon Shopping, не покидая платформу.
ИИ-агент посетит сторонний сайт, выберет продукт, введет пользовательские данные — от адреса доставки до платежной информации — и завершит покупку.
Как работает Buy for me от Amazon
Новая функция базируется на моделях Amazon Nova AI, в частности Nova Act, а также технологии Claude от Anthropic.
Amazon подчеркивает, что данные пользователей защищены шифрованием, а платежная информация передается безопасно и не остается в распоряжении компании при покупках на сторонних сайтах.
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В отличие от конкурентов, таких как OpenAI и Google, где пользователям приходится вручную вводить данные кредитной карты, Buy for me от Amazon автоматизирует весь процесс.
Amazon обещает, что ваши данные остаются конфиденциальными — компания не видит, что именно вы покупаете за пределами ее платформы.
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