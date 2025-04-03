Начало конкуренции со Starlink: Amazon запускает первые спутники Kuiper — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Начало конкуренции со Starlink: Amazon запускает первые спутники Kuiper

Технологии&Авто
37
Начало конкуренции со Starlink: Amazon запускает первые спутники Kuiper
Начало конкуренции со Starlink: Amazon запускает первые спутники Kuiper
На следующей неделе Amazon планирует совершить первый запуск спутников для своей глобальной интернет-сети Project Kuiper. 9 апреля ракета Atlas 5 выведет на орбиту 27 спутников со станции космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида.
Об этом пишет Reuters.
Kuiper — это масштабный проект Amazon, который должен конкурировать со Starlink от SpaceX Илона Маска. В рамках этой инициативы компания планирует развернуть более 3000 спутников на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить высокоскоростной Интернет по всему миру.
Читайте также
«Это первый запуск с нашим финальным дизайном спутника, и мы впервые разворачиваем такое количество спутников одновременно», — отметил Раджив Бадьял, вице-президент Amazon Kuiper.
Amazon объявила об этом проекте в 2019 году и инвестировала в него 10 миллиардов долларов. Хотя SpaceX уже вывела на орбиту более 8000 спутников и имеет более 5 миллионов пользователей в 125 странах, Amazon надеется использовать свой опыт в сфере вебсервисов для привлечения клиентов и даже нанял команду инженеров, управлявших Starlink Маска, прежде чем он их уволил в прошлом году.
Читайте также
Для развертывания Kuiper в 2022 году компания подписала крупнейшее в истории отрасли соглашение на 83 запуска ракет с ULA, Arianespace и Blue Origin. В 2023 году Amazon успешно протестировала два прототипа спутников, а теперь начинает полномасштабное развертывание своей сети.
Отметим, что компания отстает от своего графика, поскольку ранее сообщалось, что запуск спутников на орбиту должен был состояться в 2024 году.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems