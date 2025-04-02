Amazon представил новую модель искусственного интеллекта — Finance.ua

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Amazon представил новую модель искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Amazon представил новую модель искусственного интеллекта
Amazon представил новую модель искусственного интеллекта
Американская технологическая компания Amazon выпустила новую модель на основе искусственного интеллекта, которая может производить действия в веб-браузере от имени пользователя.
Об этом сообщает CNBC.
Новая модель под названием Nova Act должна помочь разработчикам создать «агентов» или программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое может выполнять многоэтапные задачи для пользователей без присмотра.
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В Amazon показали, что Nova Act ищет «квартиры, до которых можно добраться на велосипеде от железнодорожной станции» как один из примеров задач, которые она может выполнить.
В настоящее время все больше компаний создают «ИИ-агентов», выходя таким образом за пределы сосредоточения своего внимания на моделях, которые могут генерировать текст и изображения.
К примеру, ИИ-стартап Anthropic, поддерживаемый Amazon и основанный бывшими исследователями OpenAI, выпустил свой инструмент под названием Computer Use в октябре.
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Стартап заявил, что инструмент может интерпретировать отображаемое на экране компьютера, вводить текст, перемещаться по веб-сайтам и выполнять задания с помощью любого программного обеспечения и просмотра Интернета в режиме реального времени.
В январе этого года OpenAI выпустила подобную модель под названием Operator. Она автоматизирует такие задачи, как планирование отпусков, заполнение различных заявок, бронирование столиков в ресторанах и заказ продуктов.
По материалам:
Укрінформ
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