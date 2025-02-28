Amazon презентовал свой первый квантовый чип Ocelot — Finance.ua

Amazon презентовал свой первый квантовый чип Ocelot Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

Amazon презентовал свой первый квантовый чип Ocelot

Компания Amazon презентовала свой первый квантовый чип Ocelot, который призван снизить затраты на коррекцию ошибок в квантовых вычислениях до 90%, пишет WSJ. Это важный шаг в развитии практичных квантовых компьютеров, заявила Amazon Web Services (AWS).

Презентация Ocelot состоялась 27 февраля — через неделю после того, как Microsoft объявил о прорыве в квантовых вычислениях, создав новое состояние материи. В декабре Google представил чип Willow, который поможет в решении проблем с коррекцией ошибок в квантовых системах.

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Несмотря на конкуренцию, технология еще далека от коммерческого использования. Эксперты оценивают ее перспективы как минимум на десятилетие вперед.

Ocelot от Amazon — это прототип, а не полноценная квантовая система, объяснил Оскар Пейнтер, руководитель отдела квантового оборудования AWS. Чип создан для тестирования возможностей коррекции квантовых ошибок, что станет основой масштабирования технологии в будущем.

Квантовые компьютеры работают принципиально иначе, чем традиционные, и могут выполнять определенные вычисления гораздо быстрее. Они имеют потенциал в таких областях, как разработка лекарств, шифрование данных и кибербезопасность.

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Amazon, Microsoft и Google работают над решением проблемы коррекции ошибок. Amazon начал разработку квантового компьютера пять лет назад, создав лабораторию на кампусе Калифорнийского технологического института в Пасадене. Команда, которая также работает в Сан-Франциско, Бостоне и Нью-Йорке, выросла до более чем сотни человек.

Компания разработала новый подход к коррекции квантовых ошибок, считает Пол Смит-Гудсон, аналитик компании Moor Insights & Strategy. Хотя Amazon присоединился к гонке позже, он может догнать конкурентов, если его метод докажет свою эффективность, считает он.

Amazon стремится привлечь бизнес к квантовым технологиям. В прошлом году компания запустила консультационную программу квантовых вычислений, а в 2019 году представила облачный сервис Amazon Braket для разработки и тестирования квантовых алгоритмов в симуляциях.

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