Акционеры Amazon призвали компанию рассмотреть возможность инвестиций в биткоин — Finance.ua

Акционеры Amazon призвали компанию рассмотреть возможность инвестиций в биткоин
Акционеры компании Amazon призвали совет директоров рассмотреть возможность инвестиций в биткоины как меру хеджирования рисков.
Соответствующее предложение внесла и опубликовала некоммерческая организация Национального центра исследований государственной политики (NCPPR).
В письме совету директоров авторы указывают на высокий темп инфляции в США, которая обесценивает денежные накопления. Согласно ему, среднее значение показателя в последние годы составило 4,95%, согласно данным по индексу потребительских цен (CPI).
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При этом авторы подчеркивают, что как индикатор эта метрика неэффективна, и реальный темп инфляции может быть вдвое выше.
По состоянию на 30 сентября 2024 года активы Amazon оценивали в $585 млрд, из которых $88 млрд — это наличные деньги и их эквиваленты, включая облигации Казначейства США. Однако, поскольку деньги обесцениваются, а доходность этих ценных бумаг ниже реального темпа инфляции, Amazon фактически никак не защищает этот капитал, считают авторы.
Также в письме приводятся данные о приросте биткоина и корпоративных облигаций. Согласно ему, с начала 2024 года стоимость первой криптовалюты выросла на 131%, что в среднем на 126% превышает показатели бондов.
В разрезе периода в пять лет разница еще более показательна. За этот период биткоин вырос в среднем на 12,46%. А это на 1242% превышает показатели бондов.
В качестве еще одного примера эффективности такой стратегии приводится компания MicroStrategy. Авторы письма указали, что ее акции превзошли ценные бумаги Amazon на 537% в 2024 году.
«Это не единичный случай. Институциональное и корпоративное внедрение становится распространенной практикой. Все больше публичных компаний, таких как Tesla и The Block, добавляют биткоины на свой баланс. Второй и четвертый по величине инвесторы Amazon — BlackRock и Fidelity — предлагают своим клиентам биткоин-ETF. Правительство США и вовсе может сформировать биткоин-резерв в 2025 году», — отмечается в письме.
В качестве меры хеджирования риска и поддержки дальнейшего роста компании акционеры предлагают инвестировать в биткоин до 5% от активов Amazon.
Согласно порталу Bitcoin Treasuries, это сделает Amazon вторым по величине владельцем первой криптовалюты среди публичных компаний. На первом находится MicroStrategy. Она контролирует 402 100 BTC.
Акционеры требуют, на это указывает упоминание в письме о фидуциарных обязанностях совета директоров компании, рассмотреть их предложение на следующем собрании. Оно пройдет в апреле 2025 года.
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