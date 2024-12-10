Акционеры Amazon призвали компанию рассмотреть возможность инвестиций в биткоин — Finance.ua

Акционеры Amazon призвали компанию рассмотреть возможность инвестиций в биткоин Сегодня 04:36 — Криптовалюта

Акционеры Amazon призвали компанию рассмотреть возможность инвестиций в биткоин

Акционеры компании Amazon призвали совет директоров рассмотреть возможность инвестиций в биткоины как меру хеджирования рисков.

Соответствующее предложение внесла и опубликовала некоммерческая организация Национального центра исследований государственной политики (NCPPR).

В письме совету директоров авторы указывают на высокий темп инфляции в США, которая обесценивает денежные накопления. Согласно ему, среднее значение показателя в последние годы составило 4,95%, согласно данным по индексу потребительских цен (CPI).

При этом авторы подчеркивают, что как индикатор эта метрика неэффективна, и реальный темп инфляции может быть вдвое выше.

По состоянию на 30 сентября 2024 года активы Amazon оценивали в $585 млрд, из которых $88 млрд — это наличные деньги и их эквиваленты, включая облигации Казначейства США. Однако, поскольку деньги обесцениваются, а доходность этих ценных бумаг ниже реального темпа инфляции, Amazon фактически никак не защищает этот капитал, считают авторы.

Также в письме приводятся данные о приросте биткоина и корпоративных облигаций. Согласно ему, с начала 2024 года стоимость первой криптовалюты выросла на 131%, что в среднем на 126% превышает показатели бондов.

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В разрезе периода в пять лет разница еще более показательна. За этот период биткоин вырос в среднем на 12,46%. А это на 1242% превышает показатели бондов.

В качестве еще одного примера эффективности такой стратегии приводится компания MicroStrategy. Авторы письма указали, что ее акции превзошли ценные бумаги Amazon на 537% в 2024 году.

«Это не единичный случай. Институциональное и корпоративное внедрение становится распространенной практикой. Все больше публичных компаний, таких как Tesla и The Block, добавляют биткоины на свой баланс. Второй и четвертый по величине инвесторы Amazon — BlackRock и Fidelity — предлагают своим клиентам биткоин-ETF. Правительство США и вовсе может сформировать биткоин-резерв в 2025 году», — отмечается в письме.

В качестве меры хеджирования риска и поддержки дальнейшего роста компании акционеры предлагают инвестировать в биткоин до 5% от активов Amazon.

Согласно порталу Bitcoin Treasuries , это сделает Amazon вторым по величине владельцем первой криптовалюты среди публичных компаний. На первом находится MicroStrategy. Она контролирует 402 100 BTC.

Акционеры требуют, на это указывает упоминание в письме о фидуциарных обязанностях совета директоров компании, рассмотреть их предложение на следующем собрании. Оно пройдет в апреле 2025 года.

incrypted По материалам:

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