Amazon анонсировала собственный набор моделей Nova AI — Finance.ua

Amazon анонсировала собственный набор моделей Nova AI Сегодня 01:42 — Фондовый рынок

Amazon анонсировал серию новых базовых моделей искусственного интеллекта под новым брендом Nova, которые будут доступны как часть библиотеки моделей Amazon Bedrock в AWS.

В настоящее время доступны три модели «понимания», сообщает Amazon в своем блоге:

Amazon Nova Micro, текстовая модель, которая «оптимизирована для скорости и стоимости».

Amazon Nova Lite, «очень дешевая» мультимодальная модель, которая может принимать изображения, видео и текст для создания текста.

Amazon Nova Pro, «высокопроизводительная» мультимодальная модель.

Компания также готовит модель под названием Amazon Nova Premier, которая, по ее словам, станет «нашей самой продуктивной мультимодальной моделью для сложных задач». Amazon планирует сделать Nova Premier доступной «в начале 2025 года».

Amazon также выпускает модели генерации контента: Amazon Nova Canvas, модель для создания изображений, и Amazon Nova Reel, модель для создания видео. Компания заявляет, что эти модели имеют «возможности нанесения водяных знаков», чтобы «способствовать ответственному использованию искусственного интеллекта». Как пример того, что возможно из Nova Reel, Amazon поделился этой шуточной рекламой поддельного бренда макаронных изделий.

Позже, в 2025 году, Amazon планирует выпустить модель «голос к голосу» и «собственную мультимодальную модель для мультимодальных перевозок», согласно сообщению в блоге.

Amazon анонсировала эти новые модели на конференции AWS re: Invent, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе. На выставке компания также сообщила, что строит огромный вычислительный кластер искусственного интеллекта, который опирается на свои чипы Trainium 2 в партнерстве с Anthropic (в которую она инвестировала 8 миллиардов долларов). «Ожидается, что после завершения строительства это будет крупнейший в мире вычислительный кластер искусственного интеллекта, на котором Anthropic сможет строить и развертывать свои будущие модели», — заявили в Amazon.

Компания, как и многие другие крупные технологические игроки, спешит выпускать новые продукты и функции ИИ, чтобы опередить новые компании, такие как OpenAI. Преимущество Amazon заключается в том, что значительная часть интернет-инфраструктуры уже работает на базе AWS — крупные предприятия могут охотнее использовать ИИ-продукты Amazon, поскольку у компании уже есть надежная репутация. Сегодня на re: Invent даже появился руководитель Apple, чтобы рассказать о том, как компания полагается на собственные микросхемы искусственного интеллекта от Amazon.

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