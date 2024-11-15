Amazon запускает «Haul», чтобы конкурировать с дешевыми товарами Temu, Shein — Finance.ua
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Amazon запускает «Haul», чтобы конкурировать с дешевыми товарами Temu, Shein

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Amazon запускает новый раздел в своем приложении, ориентированный на товары стоимостью 20 долл. или меньше, поскольку лидер электронной коммерции пытается защититься от конкуренции со стороны недорогих платформ Temu и Shein.
Об этом сообщает WSJ.
Отмечается, что Amazon Haul стал доступен для некоторых клиентов в США с 14 ноября.
Все товары в новом разделе будут стоить не более 20 долларов, а большинство из них — не более 10 долларов. Покупки стоимостью свыше 3 долл. можно будет бесплатно вернуть в течение 15 дней с момента доставки, что несколько отличается от политики возврата в рамках членства в Amazon Prime.
Сообщается, что товары, заказанные через Haul, будут доставляться до одной-двух недель.
Решение Amazon попробовать предложить товары по более низким ценам с более медленной доставкой — это прямой ответ на конкуренцию со стороны Temu.
По материалам:
Економічна Правда
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