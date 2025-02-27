Amazon представил новую версию голосового помощника Alexa+ на базе ИИ — Finance.ua
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Amazon представил новую версию голосового помощника Alexa+ на базе ИИ

Технологии&Авто
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Amazon представил новую версию голосового помощника Alexa+ на базе ИИ
Amazon представил новую версию голосового помощника Alexa+ на базе ИИ
Компания Amazon.com Inc. перезагрузила своего голосового помощника Alexa+ с помощью искусственного интеллекта. Amazon представила Alexa более десяти лет назад.
Об этом говорится в сообщении компании.
Amazon пытается догнать конкурентов в области генеративного ИИ, поскольку Google, Microsoft и OpenAI уже привлекли внимание пользователей к своим чат-ботам.
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Компания называет Alexa+ помощником следующего поколения, работающего на основе генеративного искусственного интеллекта. Он дает подробные ответы, отвечающие запросам, и занимается всем, от планирования проектов до решения повседневных задач — через естественный разговор.
Alexa+ может участвовать в естественных и плавных разговорах, которые кажутся настоящими. ИИ-помощник понимает контекст и значение слов.
«Alexa+ учится у вас, и чем больше вы ее используете, тем более персонализированной она становится — понимая все: от ваших любимых развлечений до пищевых предпочтений вашей семьи…» — говорится в сообщении.
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Помощник может заниматься разными задачами: от планирования встреч, покупки подарков до организации поездок и помощи в обучении.
Пользователи могут использовать Alexa+ в любом месте, от устройств Echo и мобильного приложения Alexa до нового веб-браузера.
Новый помощник стоит $19,99 в месяц, но бесплатный для участников Prime. Помощник станет доступен в США в течение следующих нескольких недель.
По материалам:
Forbes.ua
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