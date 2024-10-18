Amazon инвестирует в новую ядерную энергию — Finance.ua

Amazon инвестирует в новую ядерную энергию
Через два дня после того, как Google подписал соглашение о закупке электроэнергии из передовых ядерных реакторов, Amazon объявила о собственных трех новых соглашениях.
Об этом пишет The Verge.
Они касаются разработки малых модульных реакторов (SMR), которые могут значительно снизить углеродный след технологических компаний.
Amazon подписала соглашение с консорциумом Energy Northwest для строительства четырех SMR в штате Вашингтон мощностью 320 МВт с возможностью увеличения до 12 единиц (960 МВт). Это позволит обеспечить электроэнергией до 770 000 домов, а переизбыток будет продаваться другим предприятиям. Компания также инвестирует в стартап X-energy, разрабатывающий реакторы Xe-100, которые планируется использовать в проекте Energy Northwest. Соглашение направлено на создание модели финансирования и развертывания 5000 МВт до 2039 года.
Кроме того, Amazon сотрудничает с Dominion Energy для изучения возможности развития SMR в Виргинии, где потребление электроэнергии значительно возрастает из-за увеличения центров обработки данных.
SMR становятся привлекательными для технологических гигантов как Amazon и Google, поскольку они способны обеспечить непрерывное питание для энергоемких центров обработки данных в отличие от солнечных и ветровых источников энергии.
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