Amazon инвестирует в новую ядерную энергию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazon инвестирует в новую ядерную энергию

Энергетика
261
Amazon инвестирует в новую ядерную энергию
Amazon инвестирует в новую ядерную энергию
Через два дня после того, как Google подписал соглашение о закупке электроэнергии из передовых ядерных реакторов, Amazon объявила о собственных трех новых соглашениях.
Об этом пишет The Verge.
Они касаются разработки малых модульных реакторов (SMR), которые могут значительно снизить углеродный след технологических компаний.
Читайте также
Amazon подписала соглашение с консорциумом Energy Northwest для строительства четырех SMR в штате Вашингтон мощностью 320 МВт с возможностью увеличения до 12 единиц (960 МВт). Это позволит обеспечить электроэнергией до 770 000 домов, а переизбыток будет продаваться другим предприятиям. Компания также инвестирует в стартап X-energy, разрабатывающий реакторы Xe-100, которые планируется использовать в проекте Energy Northwest. Соглашение направлено на создание модели финансирования и развертывания 5000 МВт до 2039 года.
Кроме того, Amazon сотрудничает с Dominion Energy для изучения возможности развития SMR в Виргинии, где потребление электроэнергии значительно возрастает из-за увеличения центров обработки данных.
Читайте также
SMR становятся привлекательными для технологических гигантов как Amazon и Google, поскольку они способны обеспечить непрерывное питание для энергоемких центров обработки данных в отличие от солнечных и ветровых источников энергии.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.