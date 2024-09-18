Amazon потребует 5-дневной рабочей недели в офисе с 2025 года — Finance.ua

Amazon потребует 5-дневной рабочей недели в офисе с 2025 года 18.09.2024, 00:23 — Личные финансы

Amazon потребует 5-дневной рабочей недели в офисе с 2025 года

Компания Amazon объявила, что со следующего года потребует от своих сотрудников работать в офисах пять дней в неделю, усиливая предыдущее обязательство на три дня работы в офисе.

Об этом сообщил генеральный директор компании Энди Джесси в письме сотрудникам, пишет Reuters.

Он отметил, что опыт трехдневного графика «подтвердил наше убеждение по поводу преимуществ» работы в офисе.

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С начала пандемии многие компании позволяли сотрудникам работать из дома, поэтому офисы в центре многих городов, таких как Сан-Франциско и Сиэтл, оставались почти пустыми. Однако некоторые технологические компании начинают требовать возвращения работников в офисы на два или три дня в неделю.

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Amazon занял более жесткую позицию, чем многие его конкуренты, поскольку COVID-19 перестал быть ежедневной угрозой. Сотрудники описали Reuters, как Amazon требовал от них работать в иногда удаленных офисах или переезжать в Сиэтл, чтобы сохранить свои рабочие места. Некоторым сотрудникам, систематически не соблюдавшим существующий трехдневный график, было сказано, что они «добровольно увольняются», и они были заблокированы в системах Amazon.

Это решение вызвало недовольство среди значительной части работников, утверждающих, что работа из дома эффективна и экономит время и деньги на дорогу. В мае прошлого года сотрудники штаб-квартиры Amazon в Сиэтле организовали протест, выступая против изменений в климатической политике компании, сокращений персонала и возвращения в офис.

В рамках реорганизации Amazon планирует увеличить соотношение индивидуальных сотрудников с менеджерами на 15% к концу первого квартала 2025 года. Во внутреннем документе указано, что «некоторые организации могут выявить роли, которые больше не необходимы», однако без дополнительных деталей.

Amazon также отменяет программу, позволяющую работникам работать из любого места четыре месяца в году, согласно информации во внутреннем документе.

УНН По материалам:

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