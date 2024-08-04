Компании все чаще требуют, чтобы сотрудники вернулись к работе в офисы — Finance.ua

Компании все чаще требуют, чтобы сотрудники вернулись к работе в офисы Сегодня 20:29

Компании все чаще требуют, чтобы сотрудники вернулись к работе в офисы, Фото: freepik

Компании, такие как Tesco, Boots и Barclays, все чаще призывают сотрудников вернуться в офис после периода удаленной работы, который начался во время пандемии. Однако такие меры могут иметь негативные последствия.

Об этом пишет Phys.org.

Почему руководители стремятся вернуть работников в офисы

Руководители утверждают, что удаленная работа снижает производительность и креативность, в то время как многие работники находят ее полезной для своего благосостояния и баланса между работой и личной жизнью.

Некоторые компании уже столкнулись с трудностями, когда попытались принудительно вернуть работников в офисы, что включало даже наказание за удаленную работу.

Исследования показывают, что обязательная работа в офисе не всегда улучшает производительность компаний или сотрудников.

Более того, принуждение к работе в офисе может привести к текучести среди персонала, особенно среди женщин и миллениалов, а также к потере ценных специалистов. Данные свидетельствуют о том, что коммерческий риск от таких мер значителен.

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Исследования также показывают, что сотрудники часто считают себя более продуктивными, работая из дома. Нет четких доказательств, сколько дней в офисе является оптимальным числом.

Одно исследование предложило, что два дня в неделю в офисе могут быть оптимальными, но подчеркнуло необходимость для организаций проводить собственные исследования.

Microsoft обнаружила три критических момента, когда личное присутствие приносит наибольшую пользу: начало работы новых сотрудников, запуск проектов и укрепление командной сплоченности.

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Работа в офисе важна для построения и поддержания отношений, но не обязательна для эффективного сотрудничества, если компании развивают внутренние сети общения.

Менеджеры часто полагаются на показатели, такие как время, проведенное за столом или на совещаниях, которые не всегда точно отображают производительность.

Например, Manchester United связывал производительность с трафиком электронной почты, что может быть неэффективным показателем.

Исследование также показало, что часто аргументы в пользу возвращения в офис основываются на личных предпочтениях и опыте руководителей.

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НВ По материалам:

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