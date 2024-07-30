Сезонная работа в Украине: как повысилась зарплата — Finance.ua

Сезонная работа в Украине: как повысилась зарплата Сегодня 13:00 — Личные финансы

Сезонная работа в Украине: как повысилась зарплата

Сезонная работа в Украине охватывает много отраслей и актуальна для разных категорий населения, однако рынок труда в Украине претерпевает значительные изменения под влиянием мобилизации и эмиграции.

Согласно исследованию платформы OLX, мобилизация и эмиграция значительно повлияли на рынок сезонного труда в Украине, что привело к дефициту рабочей силы. С начала полномасштабной войны многие трудоспособные граждане либо мобилизованы, либо уехали за границу в поисках безопасных условий.

«Согласно данным Евростата, по состоянию на 30 апреля 2024 года около 4,2 миллиона украинцев находились под временной защитой в странах ЕС. Это существенно уменьшило количество доступных работников, особенно в сельском хозяйстве и строительстве, что привело к повышению заработной платы для привлечения рабочей силы», — отметила руководитель направления «OLX Работа» Мария Абдуллина.

По данным Государственной службы статистики, в 2023 году количество сезонных работников в сельском хозяйстве снизилось на 20−30% по сравнению с предыдущими годами.

Зарплаты

Это вынудило аграрные предприятия повысить заработную плату. Согласно информации OLX Работа, в июне 2024 года заработная плата для работников аграрного сектора выросла на 46,15% по сравнению с 2023 годом (13 000 грн) и составляет 19 000 грн в месяц без проживания и 27 500 грн с проживанием, что является ростом на 37,5% по сравнению с 2023 годом (20 000 грн).

В строительной сфере ситуация еще более критическая. Нехватка рабочей силы стала одним из ТОП-3 факторов, сдерживающих строительную деятельность в Украине.

Заработная плата в данной области также увеличивается для привлечения работников.

По данным OLX Работа, в июне 2024 года заработная плата для работников строительной сферы выросла на 54,4% по сравнению с 2023 годом (17 500 грн) и составляет 27 028 грн в месяц без проживания, и 30 000 грн с проживанием, что на 46,34% больше, чем в 2023 году (20 500 грн в месяц).

Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в украинских банках и финансовых организациях.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.