На какие продукты в Украине снизились цены в ноябре (инфографика)

По состоянию на начало ноября 2026 г. в Украине наблюдается снижение цен на ряд основных продуктов питания.

Как сообщает Минагропродовольствие, наиболее заметно подешевели куриные яйца, овощи борщового набора, сливочное масло и свинина.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга потребительских цен, проводимого Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.





В то же время, относительно стабильными остаются цены на ряд других продуктов повседневного потребления. В частности, средняя стоимость батона составляет 32,6 грн за 500 г, ржаного хлеба — 52,4 грн/кг, подсолнечного масла — 93,7 грн/л, макаронных изделий — 38,9 грн/кг.

Положительная ценовая динамика наблюдается и в годовом исчислении по отдельным категориям продовольствия.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году куриные яйца подешевели на 27%, свинина — на 11%, сливочное масло — на 6%.

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«Обеспечение стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке остается одним из наших приоритетов. Несмотря на сложные условия военного времени, украинские аграрии и переработчики продолжают производить продукцию и обеспечивать потребности населения. Важно поддерживать производителей, чтобы сохранять достаточное предложение продовольствия на внутреннем рынке», — отметил Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

На формирование потребительских цен влияет комплекс факторов, в частности, сезонность, объемы производства, стоимость энергоресурсов, логистики и хранения продукции.

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Ранее мы писали , в октябре цены на разные продукты могут меняться по-разному. По оценке Пендзина, значительного подорожания хлеба, круп и растительного масла ожидать не стоит, а сахар даже может подешеветь.

Цены на картофель, яблоки и груши также должны оставаться стабильными из-за высокого предложения и расходов на зимнее хранение.