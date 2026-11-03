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На какие продукты в Украине снизились цены в ноябре (инфографика)

Личные финансы
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На какие продукты в Украине снизились цены в ноябре (инфографика)
На какие продукты в Украине снизились цены в ноябре (инфографика)
По состоянию на начало ноября 2026 г. в Украине наблюдается снижение цен на ряд основных продуктов питания.
Как сообщает Минагропродовольствие, наиболее заметно подешевели куриные яйца, овощи борщового набора, сливочное масло и свинина.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга потребительских цен, проводимого Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
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В то же время, относительно стабильными остаются цены на ряд других продуктов повседневного потребления. В частности, средняя стоимость батона составляет 32,6 грн за 500 г, ржаного хлеба — 52,4 грн/кг, подсолнечного масла — 93,7 грн/л, макаронных изделий — 38,9 грн/кг.
Положительная ценовая динамика наблюдается и в годовом исчислении по отдельным категориям продовольствия.
По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году куриные яйца подешевели на 27%, свинина — на 11%, сливочное масло — на 6%.
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«Обеспечение стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке остается одним из наших приоритетов. Несмотря на сложные условия военного времени, украинские аграрии и переработчики продолжают производить продукцию и обеспечивать потребности населения. Важно поддерживать производителей, чтобы сохранять достаточное предложение продовольствия на внутреннем рынке», — отметил Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
На формирование потребительских цен влияет комплекс факторов, в частности, сезонность, объемы производства, стоимость энергоресурсов, логистики и хранения продукции.
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Ранее мы писали, в октябре цены на разные продукты могут меняться по-разному. По оценке Пендзина, значительного подорожания хлеба, круп и растительного масла ожидать не стоит, а сахар даже может подешеветь.
Цены на картофель, яблоки и груши также должны оставаться стабильными из-за высокого предложения и расходов на зимнее хранение.
По словам Андрея Забловского, рынок постепенно восстанавливается после ударов по складской инфраструктуре. В то же время ассортимент сократился, а более дорогие бренды чаще заменяют дешевле.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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