ТОП 5 ошибок при покупке электромобиля из США в 2026 году

Электромобили — выбор тех, кто хочет сэкономить. И плохого в этом ничего нет. Например, авто из США от Factum Auto , работающее на батарейке, может обойтись дешевле, чем такая же машина в украинском автосалоне. Но маленькая цена на аукционе не гарантирует, что вы реально с выгодой купите машину. Неисправная батарея, скрытые повреждения и дополнительные платежи могут увеличить расходы.

Дорогие ошибки

Главная проблема в том, что вы можете не учесть все возможные расходы.

Они могут возникнуть из следующего:

1. Комиссия площадки, доставка по США, морская перевозка, услуги посредника, растаможка, ремонт и регистрация. С 1 января 2026 года при импорте электромобилей в Украину применяется НДС 20%. Ввозная пошлина на электромобили составляет 0%. До покупки рассчитайте полную стоимость автомобиля с учетом действующих налогов.

2. Отсутствие проверки батареи. Тяговая батарея — один из самых дорогих компонентов электромобиля. Внешне целая машина может иметь поврежденные модули, систему охлаждения или высоковольтную проводку. Запросите диагностику батареи, оценку ее остаточной емкости и проверку ошибок системы управления. Здесь можно купить авто с аукциона США проверенные https://factum-auto.com/ru/aukcion-avto-ssha

3. Игнорирование истории ДТП и затопления. Фотографии с аукциона не всегда показывают полный объем повреждений. Особенно опасны следы воды. Затопление способно повредить батарею и электрические компоненты, а последствия могут проявиться позже. Проверьте VIN, историю автомобиля, статус документов и фотографии с предыдущих продаж.

4. Святая вера в надпись «Run & Drive». Этот статус не означает, что автомобиль полностью исправен. Машина могла заводиться и двигаться на площадке, но иметь проблемы с батареей, подвеской, электроникой или системами безопасности. Перед ставкой изучите описание лота и фотографии повреждений. Заранее оцените стоимость ремонта у специалистов по электромобилям.

5. Непроверенная зарядка и возможность регистрации. У американской версии могут отличаться зарядный разъем, совместимость с зарядными станциями и настройки отдельных систем. До покупки выясните, как автомобиль будет заряжаться в Украине и нужны ли адаптеры. Также проверьте документы. Перед первой регистрацией подержанного автомобиля, ввезенного из-за рубежа, в Украине необходимо пройти экспертное исследование.

Перед покупкой можно снизить риски. Рассчитайте полную стоимость автомобиля до получения украинских номеров. Проверьте VIN и историю ДТП, затопления и предыдущих продаж. Уточните состояние батареи и высоковольтной системы. Согласуйте предварительную смету ремонта с профильным сервисом. Проверьте документы, совместимость зарядки и возможность регистрации.