Meta создала прототип гуманоида для своего ИИ

Meta работает над превращением своего искусственного интеллекта в полноценного домашнего помощника. Компания создала первый прототип двуногого гуманоидного робота Max, который в перспективе должен выполнять бытовые задания. Для этого разработку оснастили системой камер и сенсоров, дисплеем вместо лица и манипуляторами с пятью пальцами.
Об этом сообщает The Information.
Проект был создан совместно с китайской компанией Fourier. Разработка должна стать физическим воплощением искусственного интеллекта Muse, чтобы тот мог не только взаимодействовать с пользователями в цифровой среде, но и выполнять повседневные задачи.
Характеристики работа Max
Первый рабочий прототип гуманоида Meta создала через три месяца. Робот имеет рост около 1,5 метра и весит около 48 кг. За обработку вычислительных задач отвечает процессор Nvidia Jetson Thor.
Среди особенностей конструкции Max:
- пятипалые манипуляторы, позволяющие захватывать даже небольшие предметы;
- дисплей вместо лица, способный отображать человеческую мимику;
- динамики в грудной части корпуса для воспроизведения звуков и общения с пользователем;
- камеры и сенсоры, распознающие жесты на расстоянии до 3 метров, а голоса — до 5 метров.
Компания уже готовит следующую версию устройства — Max 2. В ней планируют изменить конструкцию туловища, усовершенствовать кисти для взаимодействия с предметами, добавить проектор и новые датчики. Последние должны помочь работе увереннее передвигаться по лестнице.
Зачем Meta создает гуманоида и какие риски
Стратегическая цель проекта — перенести технологии искусственного интеллекта из цифрового пространства в физический мир. Технический директор Meta Эндрю Босворт рассматривает гуманоидов как материальное воплощение ШИ-агента Muse.
В перспективе компания хочет превратить виртуального помощника в домашнего ассистента, который сможет выполнять физическую работу в доме.
Однако для полноценного использования такого робота в обиходе инженерам придется решить ряд технических задач. Max должен научиться точно распознавать предметы, безопасно работать с хрупкими вещами и самостоятельно ориентироваться в среде, где постоянно меняются условия.
Отдельные вопросы вызывает сотрудничество Meta с китайским Fourier. Компания привлекла стороннего производителя вместо того, чтобы самостоятельно создавать аппаратную часть робота. В США такой подход уже вызвал беспокойство относительно возможной утечки данных и риска удаленного доступа к устройствам.
Итак, несмотря на появление первого прототипа, до полноценного домашнего гуманоида еще предстоит решить как инженерные, так и вопросы безопасности.