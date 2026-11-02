Современные авто имеют критическую уязвимость: чем рискуют водители

Современные автомобили становятся все более технологичными, но вместе с новыми цифровыми функциями возрастают и риски для их безопасности. Машины преобразуются в программно управляемые транспортные средства (SDV), в которых все большее число систем зависит от общего программного обеспечения. По результатам исследования компании QNX, большинство автомобильных экспертов ожидают масштабных кибератак транспорта в ближайшие три года.

Об этом пишет Interia Motoryzacja.

Кибербезопасность как слабое место современных авто

Компания QNX из Канады, специализирующаяся на программном обеспечении для цифровых панелей приборов и систем помощи водителю, опросил специалистов автомобильной отрасли. Почти половина респондентов (47%) назвали пробелы в кибербезопасности одной из главных угроз развития цифровых автомобилей в ближайшие 5−10 лет.

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На фоне этих рисков растет и рынок автомобильной кибербезопасности. В 2026 году его объем оценивается в $8,8 млрд, а к середине десятилетия прогнозируется увеличение до $24 млрд.

Одна из основных проблем — объединение многих автомобильных функций в одном центральном компьютере.

Ранее мультимедийные системы и электроника, ответственная за безопасность, работали на отдельных устройствах.

Теперь они часто используют общую платформу.

Из-за этого сбой в развлекательном программном обеспечении потенциально может повлиять даже на тормоз или рулевое управление.

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Директор по инженерии QNX Филипп Гетчер объясняет ситуацию на примере обычного компьютера, который может зависнуть из-за одновременной работы большого количества программ. В автомобиле подобная перегрузка систем во время движения может иметь гораздо более серьезные последствия.

Усложнение электроники и рост стоимости автомобилей создают спрос на более простые и доступные модели. Часть покупателей не требует большого количества цифровых функций и предпочитает недорогой транспорт для ежедневного использования.