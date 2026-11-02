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Современные авто имеют критическую уязвимость: чем рискуют водители

Технологии&Авто
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Кибербезопасность автомобиля
Кибербезопасность автомобиля
Современные автомобили становятся все более технологичными, но вместе с новыми цифровыми функциями возрастают и риски для их безопасности. Машины преобразуются в программно управляемые транспортные средства (SDV), в которых все большее число систем зависит от общего программного обеспечения. По результатам исследования компании QNX, большинство автомобильных экспертов ожидают масштабных кибератак транспорта в ближайшие три года.
Об этом пишет Interia Motoryzacja.

Кибербезопасность как слабое место современных авто

Компания QNX из Канады, специализирующаяся на программном обеспечении для цифровых панелей приборов и систем помощи водителю, опросил специалистов автомобильной отрасли. Почти половина респондентов (47%) назвали пробелы в кибербезопасности одной из главных угроз развития цифровых автомобилей в ближайшие 5−10 лет.
На фоне этих рисков растет и рынок автомобильной кибербезопасности. В 2026 году его объем оценивается в $8,8 млрд, а к середине десятилетия прогнозируется увеличение до $24 млрд.
Одна из основных проблем — объединение многих автомобильных функций в одном центральном компьютере.
  • Ранее мультимедийные системы и электроника, ответственная за безопасность, работали на отдельных устройствах.
  • Теперь они часто используют общую платформу.
  • Из-за этого сбой в развлекательном программном обеспечении потенциально может повлиять даже на тормоз или рулевое управление.
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Директор по инженерии QNX Филипп Гетчер объясняет ситуацию на примере обычного компьютера, который может зависнуть из-за одновременной работы большого количества программ. В автомобиле подобная перегрузка систем во время движения может иметь гораздо более серьезные последствия.
Усложнение электроники и рост стоимости автомобилей создают спрос на более простые и доступные модели. Часть покупателей не требует большого количества цифровых функций и предпочитает недорогой транспорт для ежедневного использования.
Ранее мы сообщали, что съемка современного автомобиля на смартфоне может иметь неожиданные последствия для камеры. Речь идет о машинах с системами LiDAR, использующими лазерные импульсы для сканирования пространства вокруг авто.
По материалам:
Novyny.live
АвтоТехнологииКибератаки
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