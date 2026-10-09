Обережно під час зйомки авто: яка технологія може пошкодити камеру смартфона

Зйомка сучасного автомобіля на смартфон може мати неочікувані наслідки для камери. Йдеться про машини з системами LiDAR, які використовують лазерні імпульси для сканування простору навколо авто.

Повідомлення про пошкодження камер смартфонів через такі датчики останнім часом з’являються частіше. За даними російських ЗМІ, за останній рік кількість звернень до сервісних центрів із подібною проблемою могла зрости приблизно на 30%.

Як лазер може пошкодити матрицю смартфона

LiDAR використовує інфрачервоне випромінювання: датчик надсилає лазерні імпульси, які відбиваються від об’єктів навколо автомобіля. На основі цих сигналів система формує картину простору.

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Для людського ока таке випромінювання невидиме, однак його може зафіксувати камера смартфона. Якщо потужний промінь безпосередньо потрапляє на матрицю, він може сфокусуватися на окремих пікселях і фізично пошкодити їх.

Після цього на фото та відео можуть з’явитися:

постійні світлі або темні точки;

смуги;

інші дефекти зображення.

Таке пошкодження не зникає після перезавантаження телефона, оскільки має фізичний характер. Особливо вразливими можуть бути камери з великими сенсорами та системами оптичної стабілізації. Ремонт у таких випадках може коштувати дорого.

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Водночас не кожен автомобіль із LiDAR обов’язково становить загрозу для смартфона. Опитаний Auto Mail експерт зазначив, що автомобільні LiDAR-системи не повинні пошкоджувати камери телефонів, а більший ризик можуть становити потужні лазерні промені від іншого обладнання.

Які джерела лазера можуть становити ризик

LiDAR використовують не лише китайські автовиробники. Серед китайських моделей із такими системами зустрічаються автомобілі Lixiang, Xiaomi, Geely та Zeekr. У деяких LiDAR застосовуються інфрачервоні лазери з довжиною хвилі близько 905−940 нм, які може зафіксувати сенсор смартфона.

Втім, ризик для камери існує не тільки під час зйомки автомобілів. Пошкодити матрицю можуть потужні лазерні установки на концертах, фестивалях та інших масових заходах. Саме тому організатори деяких шоу попереджають відвідувачів про небезпеку зйомки лазерних ефектів.

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Якщо промінь безпосередньо потрапляє в об’єктив, він може сфокусуватися на невеликій ділянці матриці. При цьому зовні смартфон може залишатися повністю справним, а дефекти проявляться вже під час наступної зйомки.

Тому під час фотографування автомобілів із LiDAR не варто направляти камеру смартфона безпосередньо на лазерний датчик із близької відстані. Особливо це стосується телеоб’єктивів, які можуть сильніше концентрувати випромінювання на сенсорі.