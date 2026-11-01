В Instagram появятся видео продолжительностью до 90 минут
Instagram приступил к тестированию нового формата видео Features, который позволит загружать ролики продолжительностью до 90 минут. Платформа стремится привлечь авторов длинного контента и усилить конкуренцию с YouTube за зрителей.
Как сообщает Bild, о старте испытаний 26 октября объявили руководитель Instagram Адам Моссери и вице-президент из продукта Тесса Лайонс.
После начальных тестов в Бразилии, новую функцию планируют внедрить для отдельных авторов в США. Даты ее запуска в других регионах, в частности в Европе, пока не уточнялись.
Как будет работать новый формат видео в Instagram
Новый формат должен совместить короткие видео Reels с полноформатными шоу и другими длинными роликами. Пользователи смогут просмотреть короткий фрагмент подкаста или программы, а затем перейти к полной версии прямо в Instagram.
Как отмечено в публикации, полноформатные видео будут также появляться в рекомендациях. Ролики планируют публиковать в горизонтальном формате, что, в частности, должно сделать их более удобными для просмотра на телевизорах.
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Платформа надеется привлечь подкастеров, комиков и других создателей длинного контента, а также удерживать зрителей внутри приложения.
Для Instagram это не первая попытка закрепиться на рынке длинных видео. В 2018 году компания запустила сервис IGTV, ориентированный на такой контент, однако в 2022 году его деятельность была приостановлена.
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