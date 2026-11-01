0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пять подержанных авто до 7 тыс. долларов, которые не опустошат кошелек на ремонте

Технологии&Авто
41
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Продажа б/у автомобилей
Продажа б/у автомобилей
При бюджете в 6−7 тысяч долларов выбор подержанного автомобиля требует особого внимания к техническому состоянию. Чтобы не тратить многое на ремонт, стоит рассматривать модели с атмосферными бензиновыми двигателями, механической коробкой передач и доступными запчастями.
В то же время, перед покупкой важно проверить конкретный автомобиль и оставить часть бюджета на первоначальное обслуживание.

Какие модели Skoda стоит рассмотреть

Skoda Octavia A5 (2006−2011) подойдет тем, кому нужен просторный автомобиль для семьи. Модель имеет большой багажник, а одним из самых удачных вариантов двигателя считается бензиновый 1.6 MPI мощностью 102 л. в паре с механической коробкой передач.
Также Octavia A5 оснащали классической автоматической трансмиссией Aisin, которая может служить долго при условии надлежащего обслуживания. Однако перед покупкой следует проверить ее состояние, а также осмотреть пороги и колесные арки на наличие коррозии.
Skoda Fabia Mk2 (2010−2014) — более компактный вариант для города. Для этой модели рекомендуют бензиновый двигатель 1.4 MPI мощностью 86 л. с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Запчасти для ходовой части доступны, однако шумоизоляция у автомобиля посредственная, поэтому для длительных поездок он может оказаться не самым комфортным выбором.

Renault, Ford и Hyundai: альтернативы до $7 тысяч

Renault Logan (2010−2015) отличается высоким клиренсом и выносливой подвеской, что удобно для езды по плохим дорогам. Самое простое в обслуживании — бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,4 или 1,6 л в сочетании с механической коробкой передач. Среди компромиссов — простой салон и невысокий уровень комфорта.
Читайте также
Ford Fiesta Mk7 (2011−2014) подойдет для города благодаря компактным размерам и маневровости. Среди рекомендованных вариантов — бензиновые двигатели 1.25 или 1.4 Duratec с механической коробкой передач. А вот версии с роботизированной трансмиссией PowerShift советуют обходить: ее ремонт может быть дорогим.
Hyundai i20 (2010−2014) имеет простую конструкцию подвески: стойки МакФерсон спереди и балку сзади. Автомобиль предлагали с бензиновым двигателем 1.4 Gamma в паре с механической коробкой передач или четырехступенчатым автоматом. При осмотре следует уделить внимание состоянию сцепления и лакокрасочного покрытия.
Независимо от модели перед покупкой нужно проверить техническое состояние автомобиля. Даже у машин с доступными запчастями скрытые неисправности могут привести к значительным затратам.
По материалам:
Novyny.live
АвтоПодержанные авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems