Пять подержанных авто до 7 тыс. долларов, которые не опустошат кошелек на ремонте

При бюджете в 6−7 тысяч долларов выбор подержанного автомобиля требует особого внимания к техническому состоянию. Чтобы не тратить многое на ремонт, стоит рассматривать модели с атмосферными бензиновыми двигателями, механической коробкой передач и доступными запчастями.

В то же время, перед покупкой важно проверить конкретный автомобиль и оставить часть бюджета на первоначальное обслуживание.

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Какие модели Skoda стоит рассмотреть

Skoda Octavia A5 (2006−2011) подойдет тем, кому нужен просторный автомобиль для семьи. Модель имеет большой багажник, а одним из самых удачных вариантов двигателя считается бензиновый 1.6 MPI мощностью 102 л. в паре с механической коробкой передач.

Также Octavia A5 оснащали классической автоматической трансмиссией Aisin, которая может служить долго при условии надлежащего обслуживания. Однако перед покупкой следует проверить ее состояние, а также осмотреть пороги и колесные арки на наличие коррозии.

Skoda Fabia Mk2 (2010−2014) — более компактный вариант для города. Для этой модели рекомендуют бензиновый двигатель 1.4 MPI мощностью 86 л. с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Запчасти для ходовой части доступны, однако шумоизоляция у автомобиля посредственная, поэтому для длительных поездок он может оказаться не самым комфортным выбором.

Renault, Ford и Hyundai: альтернативы до $7 тысяч

Renault Logan (2010−2015) отличается высоким клиренсом и выносливой подвеской, что удобно для езды по плохим дорогам. Самое простое в обслуживании — бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,4 или 1,6 л в сочетании с механической коробкой передач. Среди компромиссов — простой салон и невысокий уровень комфорта.

Ford Fiesta Mk7 (2011−2014) подойдет для города благодаря компактным размерам и маневровости. Среди рекомендованных вариантов — бензиновые двигатели 1.25 или 1.4 Duratec с механической коробкой передач. А вот версии с роботизированной трансмиссией PowerShift советуют обходить: ее ремонт может быть дорогим.

Hyundai i20 (2010−2014) имеет простую конструкцию подвески: стойки МакФерсон спереди и балку сзади. Автомобиль предлагали с бензиновым двигателем 1.4 Gamma в паре с механической коробкой передач или четырехступенчатым автоматом. При осмотре следует уделить внимание состоянию сцепления и лакокрасочного покрытия.