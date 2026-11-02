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Для некоторых в Украине изменили правила оформления водительских прав — детали

Технологии&Авто
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Для некоторых в Украине изменили правила оформления водительских прав — детали
Для некоторых в Украине изменили правила оформления водительских прав — детали
С 1 ноября в Украине действуют новые правила для водителей, которым из-за состояния здоровья требуется адаптированный автомобиль.
Теперь врач будет определять потребность в приспособлении авто, а конкретное оборудование — уполномоченные работники сервисных центров МВД.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров № 668.

Как будут работать новые правила

Во время медицинского осмотра врач будет оценивать состояние здоровья человека и указать в медицинской справке, требует ли она адаптации автомобиля для безопасного вождения.
Если такая потребность есть, уполномоченные работники региональных сервисных центров МВД будут определять, какие приспособления нужны. Речь идет, в частности, о специальном ручном управлении и дополнительных устройствах. Также они могут установить, что адаптация авто не требуется.
По результатам оценки будут выдаваться отдельная справка. Информацию о необходимых приспособлениях будут вносить в графу 12 водительское удостоверение в форме специальных кодов.

Нужно ли менять удостоверение

Новые правила касаются людей, которым по состоянию здоровья требовалось специальное оборудование для управления автомобилем. Они не вводят требования ко всем водителям срочно проходить медосмотр или обменивать удостоверения.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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