Для некоторых в Украине изменили правила оформления водительских прав — детали

С 1 ноября в Украине действуют новые правила для водителей, которым из-за состояния здоровья требуется адаптированный автомобиль.

Теперь врач будет определять потребность в приспособлении авто, а конкретное оборудование — уполномоченные работники сервисных центров МВД.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров № 668

Как будут работать новые правила

Во время медицинского осмотра врач будет оценивать состояние здоровья человека и указать в медицинской справке, требует ли она адаптации автомобиля для безопасного вождения.

Если такая потребность есть, уполномоченные работники региональных сервисных центров МВД будут определять, какие приспособления нужны. Речь идет, в частности, о специальном ручном управлении и дополнительных устройствах. Также они могут установить, что адаптация авто не требуется.

По результатам оценки будут выдаваться отдельная справка. Информацию о необходимых приспособлениях будут вносить в графу 12 водительское удостоверение в форме специальных кодов.

Нужно ли менять удостоверение