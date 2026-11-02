Чем заменить Toyota Camry: 10 доступных альтернатив

Toyota Camry остается одним из самых заметных игроков на рынке среднеразмерных седанов в 2026 году. Модель привлекает покупателей простором в салоне, экономичностью и надежностью. В то же время, в этом сегменте есть немало автомобилей, которые могут предложить схожие характеристики или дополнительные преимущества.

Об этом сообщает Slash Gear.

Гибридные конкуренты с акцентом на экономию

Среди альтернатив Toyota Camry следует выделить Hyundai Sonata Hybrid. В экономичной комплектации автомобиль тратит примерно 4,6 л горючего на 100 км, то есть почти столько же, сколько и Camry. Кроме того, модель отличается современным салоном с качественной отделкой. Среди недостатков — отсутствие полного привода и более жесткая подвеска, которая может снижать комфорт на неровных дорогах.

Неприятные сюрпризы на дороге? Не стоит волноваться, если выбрали лучшую автогражданку на Finance.ua. 🚗

Еще один конкурент — Honda Accord Hybrid со средним расходом около 4,9 л/100 км. Гибридная установка обеспечивает плавную работу, а управление по ощущениям напоминает автомобиль с традиционной автоматической коробкой передач. К преимуществам модели также относится качество сборки. В то же время она доступна только с передним приводом.

Если же Toyota Camry кажется великоватой, можно рассмотреть Hyundai Elantra Hybrid. Это более компактный седан, который потребляет примерно 4,4 л/100 км и хорошо подходит для городских поездок.

Доступные бензиновые альтернативы

Среди бензиновых моделей особое внимание привлекает Kia K5. В отличие от гибридных конкурентов она предлагает традиционные двигатели мощностью от 190 до 290 л.с. в зависимости от версии. В частности, спортивная модификация GT имеет 290 л. Автомобиль может оснащаться системами безопасности и полным приводом. Однако экономичностью он уступает гибридам: средний расход топлива составляет около 7,8 л/100 км.

Еще один вариант — Kia K4. Несмотря на более компактный класс, автомобиль благодаря особенностям кузова предлагает просторный и практичный салон. Расход горючего составляет примерно 7,1 л/100 км.

Среди экономичных моделей также стоит рассмотреть Toyota Prius, потребляющую около 4,7 л/100 км. А Toyota Corolla Hybrid с показателем 4,7−4,9 л/100 км в зависимости от комплектации может стать альтернативой для тех, кому не нужен такой большой автомобиль, как Camry. Она уступает ей по мощности и размерам, но подходит для городской эксплуатации и помогает экономить на горючем.

Спортивные альтернативы

Водителям, которым важна не только экономичность, но и динамика, может подойти Volkswagen Jetta GLI. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 228 л.с. Также у него есть спортивная подвеска и механическая коробка передач. Средний расход горючего составляет около 8,1 л/100 км.

Читайте также Рейтинг лучших седанов с просторным салоном (фото)

Еще более мощный вариант — Subaru WRX с двигателем на 271 л.с. и системой полного привода Это спортивный седан с соответствующими характеристиками, однако по экономичности он уступает другим моделям в подборке: расход топлива составляет примерно 10,7 л/100 км.

В премиальном сегменте альтернативой может стать Acura Integra. Она предлагает двигатель мощностью около 200 л.с., современную оснастку и кузов лифтбек, который делает автомобиль более практичным в повседневном использовании.

Практические и универсальные решения

Среди других вариантов есть Nissan Altima. Модель совмещает комфорт и доступность, а в отдельных версиях предлагает полный привод. Расход горючего составляет примерно 7,8 л/100 км.