Чем заменить Toyota Camry: 10 доступных альтернатив

Toyota Camry остается одним из самых заметных игроков на рынке среднеразмерных седанов в 2026 году. Модель привлекает покупателей простором в салоне, экономичностью и надежностью. В то же время, в этом сегменте есть немало автомобилей, которые могут предложить схожие характеристики или дополнительные преимущества.
Об этом сообщает Slash Gear.
Гибридные конкуренты с акцентом на экономию
Среди альтернатив Toyota Camry следует выделить Hyundai Sonata Hybrid. В экономичной комплектации автомобиль тратит примерно 4,6 л горючего на 100 км, то есть почти столько же, сколько и Camry. Кроме того, модель отличается современным салоном с качественной отделкой. Среди недостатков — отсутствие полного привода и более жесткая подвеска, которая может снижать комфорт на неровных дорогах.
Еще один конкурент — Honda Accord Hybrid со средним расходом около 4,9 л/100 км. Гибридная установка обеспечивает плавную работу, а управление по ощущениям напоминает автомобиль с традиционной автоматической коробкой передач. К преимуществам модели также относится качество сборки. В то же время она доступна только с передним приводом.
Если же Toyota Camry кажется великоватой, можно рассмотреть Hyundai Elantra Hybrid. Это более компактный седан, который потребляет примерно 4,4 л/100 км и хорошо подходит для городских поездок.
Доступные бензиновые альтернативы
Среди бензиновых моделей особое внимание привлекает Kia K5. В отличие от гибридных конкурентов она предлагает традиционные двигатели мощностью от 190 до 290 л.с. в зависимости от версии. В частности, спортивная модификация GT имеет 290 л. Автомобиль может оснащаться системами безопасности и полным приводом. Однако экономичностью он уступает гибридам: средний расход топлива составляет около 7,8 л/100 км.
Еще один вариант — Kia K4. Несмотря на более компактный класс, автомобиль благодаря особенностям кузова предлагает просторный и практичный салон. Расход горючего составляет примерно 7,1 л/100 км.
Среди экономичных моделей также стоит рассмотреть Toyota Prius, потребляющую около 4,7 л/100 км. А Toyota Corolla Hybrid с показателем 4,7−4,9 л/100 км в зависимости от комплектации может стать альтернативой для тех, кому не нужен такой большой автомобиль, как Camry. Она уступает ей по мощности и размерам, но подходит для городской эксплуатации и помогает экономить на горючем.
Спортивные альтернативы
Водителям, которым важна не только экономичность, но и динамика, может подойти Volkswagen Jetta GLI. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 228 л.с. Также у него есть спортивная подвеска и механическая коробка передач. Средний расход горючего составляет около 8,1 л/100 км.
Еще более мощный вариант — Subaru WRX с двигателем на 271 л.с. и системой полного привода Это спортивный седан с соответствующими характеристиками, однако по экономичности он уступает другим моделям в подборке: расход топлива составляет примерно 10,7 л/100 км.
В премиальном сегменте альтернативой может стать Acura Integra. Она предлагает двигатель мощностью около 200 л.с., современную оснастку и кузов лифтбек, который делает автомобиль более практичным в повседневном использовании.
Практические и универсальные решения
Среди других вариантов есть Nissan Altima. Модель совмещает комфорт и доступность, а в отдельных версиях предлагает полный привод. Расход горючего составляет примерно 7,8 л/100 км.
Также покупателям, готовым перейти на электротягу, стоит обратить внимание на Toyota bZ. Электромобиль может проехать до 379 км на одном заряде. Такого запаса хода достаточно для ежедневных поездок по городу и пригородам без использования бензина.