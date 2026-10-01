Сентябрь принес украинцам разную динамику валют: доллар подорожал, а евро, наоборот, стал дешевле. В октябре изменения могут затронуть не только курс, но и цены на продукты, технику, товары для отопления и другие покупки.

Об этом сообщает ТСН

За сентябрь официальный доллар подорожал на 34 копейки, в то время как евро подешевел на 71 копейку. Соотношение доллара к евро за месяц снизилось с 1,165 до 1,135 доллара за евро.

Курс валют в октябре

Олег Пендзин и Андрей Забловский ожидают, что в октябре гривна ослабит доллар.

По оценке Забловского, в конце октября курс на межбанке может составить 45−45,3 грн за доллар, а на наличном рынке продажи могут достичь 45,5 грн.

Пендзин рассматривает два варианта развития ситуации:

реалистичный — доллар в пределах 45−45,5 грн;

пессимистический — при низкой вероятности курс может вырасти до 50 грн.

«Вероятнее всего, что финансирование расходов Украины зарубежными партнерами продолжится, несмотря на то, что до сих пор Верховной Радой не принят ряд важных изменений в законодательстве (борьба с коррупцией, судебная реформа, изменения в налогообложении, всего более 30 законопроектов)/ Если же ЕС проявит принципиальность и средства гривны, не исключено, что даже до 50 грн/доллар», — объяснил Пендзин.

Продовольственная корзина

В октябре цены на разные продукты могут изменяться по-разному. По оценке Пендзина значительного подорожания хлеба, круп и масла ожидать не стоит, а сахар даже может подешеветь.

Цены на картофель, яблоки и груши также должны оставаться стабильными из-за высокого предложения и расходов на зимнее хранение.

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Заметнее всего могут вырасти цены на тепличные овощи — на 20−30%. Овощи для борща могут добавить до 10% или примерно 2−2,5 грн за килограмм моркови, лука и свеклы.

Мясо, яйца и молочные продукты могут подорожать, хотя снижение стоимости кормов будет сдерживать рост цен.

Больше всего может вырасти цена на яйца — на 10−15%. Ожидается, что десяток обойдется в 72−80 грн.

Относительно других продуктов:

молочная продукция — +5−10%;

свинина и курятина — до +5−8%;

мороженая рыба и морепродукты — +3−5%.

Сливочное масло и твердые сыры могут подорожать сильнее других молочных продуктов. Цены на мясо будет сдерживать более дешевая кормовая база, хотя логистические затраты будут оставаться фактором давления на цены.

Промышленные товары

По словам Андрея Забловского, рынок постепенно восстанавливается после ударов по складской инфраструктуре. В то же время ассортимент сократился, а более дорогие бренды чаще заменяют дешевле.

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На цены в октябре повлияют валютный курс и логистические расходы. Кроме того, октябрь является периодом перед ноябрьскими распродажами.

По оценке эксперта, цены могут измениться следующим образом: