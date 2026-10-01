Прогноз курса доллара и евро на неделю. Влияние нефти, Ближнего Востока и инфляции (видео)

На этой неделе валютный рынок будет оставаться относительно стабильным, без резких колебаний

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть могут усилить давление на валютный рынок Украины и отразиться на инфляции.

В новом видео на нашем YouTube-канале разбираем подробный прогноз от банкира Глобус Банка Тараса Лесового.

Как подорожание нефти влияет на валютный рынок

Одним из факторов давления на гривну остается длительное сохранение высоких мировых цен на нефть из-за обострения на Ближнем Востоке. Подорожание нефти увеличивает расход украинских топливных компаний на закупку горючего за рубежом. Чтобы приобрести тот же объем продукции, импортерам нужно больше валюты. Это создает дополнительный спрос на межбанковском рынке, который и так остается значительным из-за масштабного товарного импорта.

В то же время, важную роль играет Национальный банк. Его валютные интервенции помогают компенсировать дефицит валюты и не позволяют ситуативным всплескам спроса перерастать в резкие курсовые колебания.

По оценкам Лесового, спрос на валюту может в среднем превышать природное предложение примерно на 20%. Еженедельные интервенции НБУ, по его прогнозу, составят $900 млн-$1 млрд.

Курс евро может колебаться сильнее доллара

Курс доллара в Украине во многом зависит от внутреннего баланса спроса и предложения и политики Национального банка. Гривневый курс евро зависит также от соотношения европейской и американской валют на мировых рынках.

Для европейской экономики подорожание импортной нефти означает увеличение издержек бизнеса и дополнительное инфляционное давление. В то же время, в периоды геополитической нестабильности доллар может получать поддержку как защитный актив, на который переориентируются инвесторы.

В результате колебания пары евро/доллар могут усиливаться, что напрямую будет влиять на гривневую стоимость европейской валюты. Поэтому даже при относительно стабильном курсе доллара в Украине курс евро может меняться заметнее.

Как цены на нефть повлияют на инфляцию

Воздействие дорогих энергоносителей не ограничивается валютным рынком. Рост цен на топливо увеличивает логистические и производственные затраты, которые впоследствии могут отражаться на стоимости различных товаров и услуг.

Дополнительным фактором является завершение сезонного удешевления сельскохозяйственной продукции, которое летом сдерживало инфляцию.

По прогнозу банкира, в сентябре инфляция могла составить около 1% в месяц, а в годовом исчислении — приблизиться к 9,4%. В то же время, ценовое давление, по его оценке, будет накапливаться постепенно и отражаться на ценах в течение следующих недель.

Несмотря на эти риски, банкир не ожидает резких потрясений на валютном рынке. Наличной валюты достаточно, а среди альтернатив для сохранения гривневых сбережений остаются банковские депозиты и облигации внутреннего государственного займа.

Золото

На мировые цены на золото влияют ожидания инвесторов по поводу дальнейшей политики Федеральной резервной системы США, доходности казначейских облигаций и геополитической ситуации.

В конце предыдущей недели спотовая цена золота составила около $4286 за унцию. Попытки закрепиться выше $4350 не имели успеха на фоне роста доходности казначейских облигаций, ожиданий более жесткой политики ФРС и беспокойства из-за цен на энергоносители и конфликта между США и Ираном.

Мнения аналитиков по поводу дальнейшей динамики золота разделились. Среди 14 опрошенных представителей Уолл-стрит около 35% ожидали роста цен, примерно столько же прогнозировали движение в боковом диапазоне, а более 28,5% допускали дальнейшее снижение.

В то же время розничные инвесторы настроены более оптимистично: большинство опрошенных ожидают подорожания золота в ближайшее время.

Каким будет курс доллара и евро на этой неделе

По прогнозу Тараса Лесового, на этой неделе валютный рынок будет оставаться относительно стабильным, без резких колебаний.

Ожидаемые курсовые диапазоны:

доллар США — 44,50−45 грн;

евро — 51−52,50 грн.

На межбанке ежедневные колебания составят всего несколько копеек. В банках они могут быть несколько больше, а в обменных пунктах — заметнее.