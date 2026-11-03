Где начать карьеру: 10 вариантов для стажировки в ноябре

Чтобы начать карьеру, не обязательно иметь за плечами несколько лет работы. Некоторые компании предлагают стажировку, во время которой можно получить практические навыки, поработать с опытными специалистами и познакомиться с рабочими процессами изнутри.

Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой вакансий ноября, где можно найти работу в Киеве, Львове, Одессе и других городах.

Global Graduate Programme in Marketing — «BAT Украина»

📍 Киев, гибридный формат работы

Студентов последних курсов и выпускников с опытом работы до трех лет приглашают присоединиться к 18-месячной оплачиваемой программе Global Graduate Programme in Marketing в Киеве.

Предлагают среди прочего: медицинское страхование и страхование жизни, компенсацию питания, обучение и международный опыт.

Вакансия подходит для людей с инвалидностью и других чувствительных групп. Резюме следует подавать на английском языке.

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Стажировка в департаменте аудита — Kreston Ukraine

📍 Киев/удаленно

Компания по аудиторским и консалтинговым услугам приглашает студентов 2−4 курсов специальностей «Учет и аудит», «Экономика» и «Финансы» на оплачиваемую стажировку в департаменте аудита. Лучшие стажеры смогут остаться работать в команде после завершения программы.

Стажеры могут рассчитывать на менторскую поддержку, обучение и участие в реальных проектах. После начала стажировки также предусмотрена возможность работы удаленно.

Метролог (стажировка) — Farmak

📍 Киев/гибкий график работы

Фармацевтическая компания приглашает на стажировку студентов магистратуры или выпускников бакалавриата по специальностям «Метрология и информационно-измерительная техника» или «Информационно-измерительные технологии». Также рассматривают кандидатов с образованием в области электроники или радиоэлектроники при опыте работы метрологом от одного года.

Стажировка будет длиться от 3 до 6 месяцев. После успешного завершения есть возможность трудоустройства.

Стажер в сервисный департамент — Konica Minolta Ukraine

📍 Одесса, гибридный формат

Работодатель — официальный представитель глобального провайдера ИТ-решений Konica Minolta Inc.

Будущим стажерам понадобятся базовые знания работы МФУ и ПК, понимание работы локальных сетей, навыки чтения и обработки технических материалов на английском. Также обязательны водительские права категории B и стаж вождения от двух лет. Знание основ технологии цифровой печати и управления цветом будут преимуществом.

Младший специалист по работе с клиентами (стажер) — 1+1 media

📍 Киев/гибридный формат работы/неполная занятость

Участник программы присоединится к созданию договоров и сопровождению документооборота, подготовке отчетности, координации маркетинговой активности телеканалов на ОТТ-платформах, а также сбору и анализу данных.

Обязательное условие участия в отборе — наличие видеорезюме. Анкеты без него не будут рассматриваться.

Intern Data Operations (IT) — Nestlé Украина

📍 Львов, гибридный формат/дистанционно

Nestlé Business Solutions приглашает стажера в команду Data Operations во Львове. Участник программы будет работать с запросами от команды разработки RPA-решений и конечных пользователей, анализировать и устранять технические проблемы, тестировать внедренные решения и обновлять техническую документацию.

Ищут кандидатов, знающих основы автоматизации процессов и RPA, знакомые с BluePrism. Также нужен английский на уровне Upper-Intermediate для устного и письменного общения.

Кинолог-стажер TSD — «APOPO Украина»

📍 с. Красиловка (Киевская область)

💰 40 000 грн до налогообложения + суточные

Работодатель — бельгийская неправительственная организация, основанная в 1997 году, работающая в 10 странах. Ее миссия — защищать людей и планету с помощью животных с развитым обонянием.

Компания приглашает 13 кандидатов на оплачиваемую стажировку кинологами технического обследования (TSD). Участники будут учиться работать с собаками, обнаруживающими мины и другие взрывоопасные предметы. Программа предусматривает обучение по противоминной деятельности в Украине и специализированный курс подготовки кинологов ADS в Камбодже продолжительностью около 3,5 месяца.

Нужна готовность к длительным командировкам и работе в отдаленных или потенциально опасных районах. Опыт работы с животными будет преимуществом, но не обязателен. Английский не является требованием.

Важно: заявки принимаются до 14 ноября 2026 года.

Младший специалист/специалист отдела анализа и контроля (стажировка Energy Hub) — НЭК «Укрэнерго»

📍 Киев, гибридный формат

💰 15 000 грн

Приглашают студентов или выпускников экономических и финансовых специальностей с базовыми знаниями Excel, Word и PowerPoint на шестимесячную оплачиваемую стажировку в рамках программы ENERGY HUB.

Будущие работники могут рассчитывать на медицинское страхование, возможность бронирования, корпоративные тренинги по развитию soft skills и персональное наставничество.

Student Marketeer (студент-маркетолог) — Red Bull Ukraine

📍 Киев, неполная занятость

💰 5 000−10 000 грн в месяц

Участник команды будет представлять бренд, следить за тенденциями рынка, искать новые возможности для продвижения продукта и работать над его представленностью в торговых точках.

Ищут студентов 1−3 курсов дневной формы обучения с предпринимательскими навыками, стратегическим мышлением и активной жизненной позицией. Обязательное требование — водительское удостоверение категории B.

Работа предполагает сочетание офисной и выездной активности.

Linkbuilder Outreach Specialist (Intern) — Netpeak

📍 Удаленно или офис в Киеве, Одессе, Харькове или Черкассах, гибкий график

Работодатель — одно из крупнейших в Восточной Европе украинских агентств интернет-маркетинга и SEO, основанное в 2006 году в Одессе.

Приглашают стажера в команду линкбилдинга, который будет работать с заказами на размещение статей и ссылок, координировать подготовку материалов, проверять соответствие готовых ссылок, взаимодействовать с бухгалтерией, а также вести финансовую отчетность.