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4 новых схем мошенничества в Украине. Как отличить фальшивый сайт от оригинала и сохранить средства

Личные финансы
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4 новых схем мошенничества в Украине. Как отличить фальшивый сайт от оригинала и сохранить средства
4 новых схем мошенничества в Украине. Как отличить фальшивый сайт от оригинала и сохранить средства
Мошенники все чаще маскируют свои схемы под привычные для людей вещи: бесплатные приложения, государственная помощь и сообщения о коммунальных долгах. Для этого создают копии сайтов банков и международных организаций, рассылают ложные письма и распространяют вредоносные файлы.
В одном случае люди рискуют потерять доступ к смартфону, в другом — передать аферистам данные банковского счета.
Об этом говорится в видео Finance.ua. Рассказываем о новых схемах, которые используют злоумышленники, чтобы выманивать деньги и личные данные украинцев.

Бесплатный навигатор со скрытой угрозой

Госспецсвязи предупредила о мошеннической рекламе якобы бесплатного навигатора с офлайн-картами. Объявления распространяются в социальных сетях и предлагают загрузить приложение, которое действительно содержит вредоносное программное обеспечение.
Схема работает в несколько шагов.
  • Сначала пользователь переходит по рекламной ссылке на сайт, откуда его направляют в Telegram-бот. Именно через него предлагается загрузить файл с опасной программой.
  • При установке приложение просит разрешить установку из неизвестных источников и предоставить доступ к различным функциям смартфона. Если пользователь согласен, злоумышленники могут получить возможность удаленно управлять устройством, перехватывать введенные данные, просматривать SMS, контакты и оповещения.
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Чтобы не попасть на крючок, Госспецсвязи советует скачивать программы только из официальных магазинов и не переходить по ссылкам из подозрительной рекламы. Также следует внимательно проверять разрешения, запрашиваемые приложением.
Если вы уже установили такую ​​программу, ее нужно немедленно удалить, а также изменить пароли к важным аккаунтам. При подозрительных операциях следует сразу обратиться в банк.

Фальшивые выплаты ООН на 17,5 тыс. грн

Еще одна схема распространяется через мессенджеры. Украинцам посылают сообщения о якобы новой денежной помощи от ООН в размере 17,5 тыс. грн. Обещают скорейшее оформление выплаты без дополнительных справок.
Для этого мошенники создали поддельный сайт, выдающий себя за «Программу ООН — Украина». На странице разместили отметки «Официальная программа» и «BankID», счетчик якобы уже полученных выплат и перечень банков-партнеров, среди которых «Ощад 24/7».
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После выбора банка пользователь попадает на ложную страницу онлайн-банкинга. Там его просят ввести номер телефона, пароль, а затем код подтверждения. Так мошенники пытаются получить конфиденциальные данные и доступ к банковским счетам.
Поэтому не стоит переходить по сомнительным ссылкам о выплатах и ​​вводить данные для входа в банкинг на сторонних сайтах. Коды подтверждения также нельзя сообщать другим людям. Информацию о международной помощи нужно проверять только через официальные источники: даже знакомые логотипы и убедительный дизайн не гарантируют подлинность страницы.
Больше — в видео по ссылке:
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
МошенничествоМошенники
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