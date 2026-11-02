Почти четверть мужчин меняют работу после декретного отпуска

В США ситуация отличается от общей тенденции. Через шесть месяцев после завершения отпуска на предыдущей работе уже не работают 34% мужчин и 33% женщин. В то время как в большинстве исследованных стран именно матери чаще покидают прежнее место работы.
Также американские мужчины, выполняющие преимущественно офисную или умственную работу, берут более длинные отпуска по уходу за ребенком, чем мужчины в других странах выборки. И это, несмотря на то, что в США нет федеральной гарантии оплачиваемого отпуска для родителей: ее могут предоставлять отдельные штаты или работодатели.
Медианная продолжительность такого отпуска в США составляет 5,6 недели — больше, чем во Франции, Италии и Великобритании, где оплачиваемый отпуск предусмотрен законом.
В то же время во всех странах мужчины все еще проводят в таком отпуске меньше времени, чем женщины. В США разница составляет чуть менее четырех недель.
Ранее Кабмин изменил правила расчета больничных и декретных для ФЛП и самозанятых лиц.
Напомним, период, когда человек не работал из-за ухода за ребенком, не обязательно означает потерю лет страхового стажа. В определенных случаях это время можно отнести к стажу, необходимому для выхода на пенсию.
В страховой стаж могут отнести период, в течение которого один из родителей фактически ухаживал за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Это касается случаев, когда человек находился в декретном отпуске или получал предусмотренную законом государственную помощь.