Не всем пенсионерам-ВПЛ нужно проходить идентификацию: какие условия действуют в 2026 году

Некоторые получатели пенсий и страховых выплат обязаны ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря. Это требование касается людей, временно проживающих за границей или на временно оккупированных территориях, независимо от того, имеют ли они статус внутренне перемещенного лица.

В то же время для пенсионеров со статусом ВПЛ, переехавших с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию, предусмотрено исключение.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кому не нужно проходить физическую идентификацию

Если пенсионер со статусом ВПЛ переместился с ВОТ на подконтрольную Украине территорию, фактически проживает там, сообщил об этом Пенсионный фонд Украины и перевел выплату пенсии по новому адресу, проходить физическую идентификацию ему не нужно.

По какому адресу выплачивают пенсию

Согласно статье 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия выплачивается по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины.

Это правило действует вне зависимости от задекларированного или зарегистрированного места жительства человека. Фактический адрес пенсионер отмечает в заявлении о назначении или перерасчете пенсии.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 22 октября 2026 года для пенсионеров, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, изменились правила назначения, выплаты и перерасчета пенсий. Для них не будут устанавливаться дополнительные или отличные от общего порядка требования и процедуры.

В то же время для пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, требование подтверждения неполучения пенсии от рф сохраняется. Новый закон убирает из этой нормы только упоминание граждан, которые во время оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию.