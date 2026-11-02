0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Не всем пенсионерам-ВПЛ нужно проходить идентификацию: какие условия действуют в 2026 году

Личные финансы
234
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Пенсионеры-ВПЛ могут не проходить физическую идентификацию
Пенсионеры-ВПЛ могут не проходить физическую идентификацию
Некоторые получатели пенсий и страховых выплат обязаны ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря. Это требование касается людей, временно проживающих за границей или на временно оккупированных территориях, независимо от того, имеют ли они статус внутренне перемещенного лица.
В то же время для пенсионеров со статусом ВПЛ, переехавших с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию, предусмотрено исключение.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кому не нужно проходить физическую идентификацию

Если пенсионер со статусом ВПЛ переместился с ВОТ на подконтрольную Украине территорию, фактически проживает там, сообщил об этом Пенсионный фонд Украины и перевел выплату пенсии по новому адресу, проходить физическую идентификацию ему не нужно.

По какому адресу выплачивают пенсию

Согласно статье 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия выплачивается по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины.
Это правило действует вне зависимости от задекларированного или зарегистрированного места жительства человека. Фактический адрес пенсионер отмечает в заявлении о назначении или перерасчете пенсии.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 22 октября 2026 года для пенсионеров, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, изменились правила назначения, выплаты и перерасчета пенсий. Для них не будут устанавливаться дополнительные или отличные от общего порядка требования и процедуры.
В то же время для пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, требование подтверждения неполучения пенсии от рф сохраняется. Новый закон убирает из этой нормы только упоминание граждан, которые во время оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию.
Также мы писали, что многие пенсионеры ошибочно полагают, что Пенсионный фонд Украины получает данные о новом адресе автоматически. На самом деле, это не так. Если не сообщить ПФУ лично, в базе данных пенсионер и дальше будет проходить по старой регистрации.
По материалам:
Finance.ua
ПенсияВПЛ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems