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Сколько зарабатывают менеджеры по продаже авто

Личные финансы
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Почему зарплата в 60–80 тыс. грн в вакансии не гарантирует такой доход
Почему зарплата в 60–80 тыс. грн в вакансии не гарантирует такой доход
Найти работу в продажах автомобилей осенью 2026 года стало немного сложнее: вакансий на рынке стало меньше, а кандидатов, наоборот, стало больше. Медианное зарплатное предложение для менеджеров по продажам автомобилей в апреле составило 47 500 грн. Летом показатель рос до 50 000 грн, однако в сентябре снова вернулся до 47 500 грн.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Как изменились зарплаты и конкуренция на рынке

Самое заметное изменение произошло именно в продажах автомобилей. В апреле 2026 года на платформе prozora. robota было 238 вакансий менеджеров по продажам авто и 183 резюме кандидатов. В сентябре вакансий осталось 187, а резюме уже стало 275.
То есть за пол года количество предложений работы сократилось примерно на 21%, тогда как количество резюме выросло более чем наполовину.

Какую зарплату предлагают менеджерам по продажам автомобилей

Если смотреть именно на менеджеров по продажам авто, медианное зарплатное предложение на robota.ua в апреле составило 47 500 грн, летом поднималось до 50 000 грн, а в сентябре снова вернулось до 47 500 грн.
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То есть заметного роста зарплат за полгода здесь не произошло.
Зарплата продавцов авто
Зарплата продавцов авто, eauto.org.ua
В более широкой категории автобизнеса и сервиса медиана выросло с 35 до 40 тыс. грн, но этот показатель включает не только продавцов, но и другие профессии.
В продажах автомобилей большая часть дохода часто зависит от количества сделок, маржи, выполнения плана или дополнительных продуктов. К примеру, компания может предлагать небольшую гарантированную ставку и значительный бонус с каждого проданного автомобиля. Поэтому перед выходом на работу следует уточнить не только «сколько можно заработать», но и из чего именно состоит эта сумма.
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Также следует узнать, есть ли отдельные бонусы за кредит, страхование, trade-in или дополнительное оборудование, ведь в некоторых компаниях именно они могут заметно влиять на итоговый доход.
Вакансии и резюме
Вакансии и резюме, eauto.org.ua

Какие навыки сегодня наиболее полезны

Если посмотреть на актуальные вакансии, становится понятно, что наиболее универсальным кандидатом является человек, который умеет не только хорошо общаться с покупателем.
Работодатели ценят опыт работы с CRM, умение проводить тест-драйвы и вести соглашение к завершению, знание кредитования и страхования, понимание trade-in, а для импортеров — еще и ориентацию в аукционах, закупочных ценах и логистике. Для закупок и международного направления дополнительным преимуществом становится английский.
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При этом не обязательно владеть всеми этими навыками одновременно. Гораздо важнее правильно понять, какая работа вам подходит.
Человеку, который любит много общаться и закрывать сделки, логичнее смотреть на продажи. Тому, кто лучше работает с цифрами, поиском и переговорами с поставщиками, может больше подойти закупка. А если есть опыт управления людьми и ответственности за финансовый результат, можно смотреть на руководящие позиции.

Что спросить на собеседовании

Перед тем как соглашаться на вакансию с привлекательной верхней цифрой зарплаты, полезно понять, как будет выглядеть рабочий день.
Следует выяснить, откуда приходят клиенты и нужно ли искать их самостоятельно, сколько менеджеров работают с одним потоком заявок, кто ведет документы, кто занимается кредитами и страхованием, нужно ли самому фотографировать и публиковать автомобили, а в импортной компании — кто отвечает за аукцион, логистику и расчет стоимости.
Не менее важно уточнить, сколько автомобилей в среднем продает один менеджер и какой доход получает не самый лучший продавец компании, а обычный работник после прохождения испытательного срока.
Именно эта цифра часто лучше показывает реальную зарплату, чем верхний предел в объявлении.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
РаботаЗарплата
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