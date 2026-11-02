Финансовая подушка: сколько денег нужно иметь перед увольнением

Найти новую работу за несколько дней удается не всем. Иногда поиск затягивается, собеседования переносят, а предполагаемое предложение так и не поступает. Поэтому перед увольнением стоит позаботиться не только о резюме и будущих собеседованиях, но и о деньгах, которых хватит на жизнь без зарплаты.

Чтобы потеря работы не заставила вас срочно занимать деньги или соглашаться на невыгодные условия, стоит заранее создать финансовую подушку. Со ссылкой на robota.ua рассказываем сколько нужно отложить, как накопить необходимую сумму и на чем можно сэкономить на время поиска работы.

Зачем нужны сбережения перед сменой работы

Поиск новой работы не всегда укладывается в запланированные сроки. Даже опытному специалисту могут понадобиться недели или месяцы, чтобы найти вакансию с соответствующей зарплатой, условиями труда и перспективами развития.

Финансовая подушка позволяет пройти этот период без постоянного страха остаться без денег. Имея запас средств, можно спокойнее оценивать предложения работодателей и не соглашаться на первую попавшуюся вакансию только из-за срочной потребности в доходе.

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Сбережения также помогают избежать кредитов, долгов и использования кредитного лимита для оплаты ежедневных потребностей.

Финансовый резерв пригодится и тем, кто переходит на новую работу без перерыва. К примеру, между последней зарплатой от предыдущего работодателя и первой выплатой на новом месте может пройти несколько недель.

Поэтому финансовая подушка — это не просто накопление на непредвиденные случаи, а возможность сохранить финансовую стабильность.

Сколько денег стоит отложить перед увольнением

Обычно рекомендуют накопить сумму, которой хватит на 3−6 месяцев обязательных расходов. В то же время, конкретный размер резерва зависит от профессии, стабильности доходов, семейных обстоятельств и ситуации на рынке труда.

Если вы работаете в востребованной сфере, есть опыт и можете быстро найти новое место, запаса на три месяца может быть достаточно. Если вы специализируетесь на узком направлении или ищете руководящую должность, лучше предусмотреть средства на 6−9 месяцев или дольше.

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Дополнительный резерв понадобится, если вы содержите детей или родителей, выплачиваете кредиты или имеете другие регулярные финансовые обязательства. В таком случае следует учесть и возможные непредвиденные расходы.

Если вы планируете не только сменить работодателя, но и перейти в другую отрасль, поиск может занять больше времени. Возможно, придется пройти дополнительное обучение или согласиться на временно более низкий доход, поэтому финансовый запас лучше увеличить.

Чтобы рассчитать необходимую сумму, сначала определите обязательные ежемесячные расходы. К ним относятся:

аренда жилья и коммунальные услуги;

питание;

транспорт;

лекарства и страхование;

минимальные платежи по кредитам;

расходы по детям и другие необходимые потребности.

Подведите итоги этих затрат и умножьте полученную сумму на количество месяцев, в течение которых хотите иметь финансовую поддержку. К примеру, если на обязательные нужды вы тратите 20 тыс. грн в месяц, то для трехмесячного резерва нужно 60 тыс. грн, а для шестимесячного — 120 тыс. грн.

Как накопить финансовую подушку, если сбережений еще нет

Если у вас пока нет необходимой суммы, это не означает, что придется отказаться от смены работы на неопределенное время. Начните с посильных шагов и постепенно формируйте резерв.

1. Рассчитайте минимальный бюджет. Определите, сколько денег нужно на жилье, питание, транспорт, лекарства и обязательные платежи. Это поможет понять, какую сумму необходимо накопить в первую очередь.

2. Откладывайте часть зарплаты регулярно. По возможности настройте автоматический перевод средств на отдельный счет сразу после получения дохода. Так вы будете формировать сбережения систематически, а не откладывать только то, что осталось в конце месяца.

3. Найдите дополнительные источники дохода. Фриланс, разовые проекты, подработка по выходным или продажа ненужных вещей помогут быстрее собрать нужную сумму. Важно, чтобы дополнительная нагрузка не мешала основной работе и поиску новых возможностей.

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4. Храните деньги отдельно от повседневных средств. Для финансовой подушки можно использовать отдельный банковский счет или другой сберегательный инструмент, позволяющий быстро получить доступ к деньгам. Не стоит держать весь резерв в активах с высоким риском или вложениях, из которых сложно оперативно вывести деньги.