Средняя зарплата в Украине выросла: где платят больше всего и меньше

В сентябре 2026 года средняя заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций в Украине составила 33 153 грн. Это на 24,5% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году и на 4% больше, чем в августе 2026 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В каких регионах Украины самые высокие и низкие зарплаты

Самый высокий уровень оплаты труда в сентябре зафиксировали в Киеве. Средняя зарплата в столице составила около 49 тыс. грн. В регионы с высокими показателями также вошли Луганская и Львовская области.

Регионы с высокой средней зарплатой:

Киев — 48 994 грн;

Луганская область — 37 864 грн;

Львовская область — 33 802 грн.

Регионы с самой низкой средней зарплатой:

Кировоградская область — 23 673 грн;

Черниговская область — 24 455 грн;

Черновицкая область — 24 567 грн.

Средняя заработная плата в Украине, Инфографика: Госстат

В какой отрасли платят больше всего

Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от вида экономической деятельности. Высокую среднюю зарплату в сентябре получали работники сферы информации и телекоммуникаций — 77 924 грн.

Самый низкий показатель зафиксировали в здравоохранении и сфере предоставления социальной помощи — 21 848 грн.

Рост средней заработной платы по сравнению с августом наблюдался у большинства видов экономической деятельности: от 0,3% в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве до 28,0% в образовании.

В то же время в ряде отраслей средняя заработная плата снизилась. В частности, сокращение на 1,6−8,2% зафиксировали в следующих областях:

информация и телекоммуникации;

здравоохранение и оказание социальной помощи;

финансовая и страховая деятельность;

временное размещение и организация питания;

операции с недвижимым имуществом;

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование.

Задолженность по зарплате

Задолженность по выплате заработной платы по видам экономической деятельности на 1 октября 2026 года составила 3,9 млрд грн.