0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средняя зарплата в Украине выросла: где платят больше всего и меньше

Личные финансы
620
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от вида экономической деятельности
Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от вида экономической деятельности
В сентябре 2026 года средняя заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций в Украине составила 33 153 грн. Это на 24,5% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году и на 4% больше, чем в августе 2026 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В каких регионах Украины самые высокие и низкие зарплаты

Самый высокий уровень оплаты труда в сентябре зафиксировали в Киеве. Средняя зарплата в столице составила около 49 тыс. грн. В регионы с высокими показателями также вошли Луганская и Львовская области.
Регионы с высокой средней зарплатой:
  • Киев — 48 994 грн;
  • Луганская область — 37 864 грн;
  • Львовская область — 33 802 грн.
Регионы с самой низкой средней зарплатой:
  • Кировоградская область — 23 673 грн;
  • Черниговская область — 24 455 грн;
  • Черновицкая область — 24 567 грн.
Средняя заработная плата в Украине
Средняя заработная плата в Украине, Инфографика: Госстат

В какой отрасли платят больше всего

Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от вида экономической деятельности. Высокую среднюю зарплату в сентябре получали работники сферы информации и телекоммуникаций — 77 924 грн.
Самый низкий показатель зафиксировали в здравоохранении и сфере предоставления социальной помощи — 21 848 грн.
Место для вашей рекламы
Рост средней заработной платы по сравнению с августом наблюдался у большинства видов экономической деятельности: от 0,3% в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве до 28,0% в образовании.
В то же время в ряде отраслей средняя заработная плата снизилась. В частности, сокращение на 1,6−8,2% зафиксировали в следующих областях:
  • информация и телекоммуникации;
  • здравоохранение и оказание социальной помощи;
  • финансовая и страховая деятельность;
  • временное размещение и организация питания;
  • операции с недвижимым имуществом;
  • государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование.

Задолженность по зарплате

Задолженность по выплате заработной платы по видам экономической деятельности на 1 октября 2026 года составила 3,9 млрд грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 1 января 2027 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 9546 гривен. Это почти на тысячу больше, чем сейчас — 8647 гривен. Всего же за последние 12 лет минималка выросла в семь раз, каждый раз пытаясь догнать подорожание товаров: совокупный индекс инфляции за то же время вырос в пять раз.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаГосстат
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems