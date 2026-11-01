Средняя зарплата в Украине выросла: где платят больше всего и меньше

В сентябре 2026 года средняя заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций в Украине составила 33 153 грн. Это на 24,5% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году и на 4% больше, чем в августе 2026 года.
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В каких регионах Украины самые высокие и низкие зарплаты
Самый высокий уровень оплаты труда в сентябре зафиксировали в Киеве. Средняя зарплата в столице составила около 49 тыс. грн. В регионы с высокими показателями также вошли Луганская и Львовская области.
Регионы с высокой средней зарплатой:
Киев — 48 994 грн;
Луганская область — 37 864 грн;
Львовская область — 33 802 грн.
Регионы с самой низкой средней зарплатой:
Кировоградская область — 23 673 грн;
Черниговская область — 24 455 грн;
Черновицкая область — 24 567 грн.
В какой отрасли платят больше всего
Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от вида экономической деятельности. Высокую среднюю зарплату в сентябре получали работники сферы информации и телекоммуникаций — 77 924 грн.
Самый низкий показатель зафиксировали в здравоохранении и сфере предоставления социальной помощи — 21 848 грн.
Рост средней заработной платы по сравнению с августом наблюдался у большинства видов экономической деятельности: от 0,3% в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве до 28,0% в образовании.
В то же время в ряде отраслей средняя заработная плата снизилась. В частности, сокращение на 1,6−8,2% зафиксировали в следующих областях:
информация и телекоммуникации;
здравоохранение и оказание социальной помощи;
финансовая и страховая деятельность;
временное размещение и организация питания;
операции с недвижимым имуществом;
государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование.
Задолженность по зарплате
Задолженность по выплате заработной платы по видам экономической деятельности на 1 октября 2026 года составила 3,9 млрд грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 1 января 2027 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 9546 гривен. Это почти на тысячу больше, чем сейчас — 8647 гривен. Всего же за последние 12 лет минималка выросла в семь раз, каждый раз пытаясь догнать подорожание товаров: совокупный индекс инфляции за то же время вырос в пять раз.