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Зарплаты, бронирование и планы на выезд. Как изменилось финансовое положение геймдев специалистов

Личные финансы
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Медиана зарплаты в геймдеве составляет $2400
Медиана зарплаты в геймдеве составляет $2400
Финансовое положение работников геймдева за последние четыре года ухудшилось. Медиана зарплаты в геймдеве составляет $2400.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Gamedev.DOU. Среди респондентов 62% - мужчины, 38% - женщины. Медианный возраст украинских разработчиков игр составляет 31 год.
Лидерами по количеству анкет стали шесть регионов. На них приходится около 80% всех специалистов.
В шести городах Украины живет 80% специалистов
В шести городах Украины живет 80% специалистов, Інфографіка: gamedev.dou.ua

Финансовое положение специалистов

Исследование показывает, что более 68% респондентов финансово удерживают близких людей. Большинство из них — один или два человека. Такой ответ отметила почти половина заполнивших анкету. Еще около 17% ответили, что имеют трех и более финансово зависимых от них людей. В последней категории медиана зарплата самая высокая и составляет $3450.
За последние четыре года финансовое положение в геймде ухудшилось. В 2023 году 59% отмечали, что имеют «положительное» состояние, то есть зарабатывают больше, чем тратят. В 2026 году таких респондентов — 46%. О «негативной» ситуации (зарабатывают меньше, чем тратят) три года назад сообщали 8%. Сейчас 14% ответов. Впрочем, в 2025 году этот показатель составлял 15%.
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Более 68% респондентов финансово удерживают близких людей
Более 68% респондентов финансово удерживают близких людей, Інфографіка: gamedev.dou.ua
Подавляющее большинство респондентов работает 35−45 часов в неделю. Еще 10% работают меньше, а 15% больше. У тех, кто работает менее 20 часов в неделю, медиана составляет чуть больше тысячи долларов. Специалисты со стандартным количеством часов (35−45 в неделю) имеют $2400, а работающие более 60 часов в неделю — $5500.
Художники и геймдизайнеры чаще других работают 45−60 часов в неделю. Вариант «более 60 часов» чаще всего выбирали софт-инженеры.

Кого бронируют в геймдеве

В этом году в анкете вопрос «Предоставлял ли вам работодатель бронирование от мобилизации?» был необязательным. Его пропустила примерно половина респондентов. Еще 27% указали, что в настоящее время не имеют бронирования. Из них почти 68% — это люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Процент забронированных на основной работе в геймдеве за год почти не изменился и составляет более 5%. Впрочем, еще 2,6% имеют бронь на второй работе и столько же специалистов не подлежат военной службе. Части тех, кто отказался от бронирования, и тех, кто уже отслужил, оказались одинаковыми.
Из тех, кто имеет бронирование от работодателя в геймдеве, 65% работают в продуктовых компаниях. Среди специалистов, у которых нет бронирования, над собственным продуктом работают около 60%. Однако продуктовые компании традиционно больше всего представлены в опросе — в них работают 64% от всех респондентов. Еще 28% нашли себя в сервисных компаниях, чуть более 5% - в стартапах, и около 2% - фрилансеры. 1% выбрал вариант «Другое» (общественные организации, учебные заведения и т. п.).
С повышением грейда растет доля забронированных: среди Junior их меньше 1%, среди медлов — 3%, а среди сеньоров — более 7%. Чаще компании бронируют руководителей команд.
Процент забронированных на основной работе в геймдеве за год почти не изменился и составляет более 5%
Процент забронированных на основной работе в геймдеве за год почти не изменился и составляет более 5%, Інфографіка: gamedev.dou.ua

Миграционные настроения

Два самых популярных ответа — «Сейчас не планирую уезжать» (28%) и «Хочу ехать, но ничего для этого не делаю» (21%). Среди тех, кто не планирует уезжать, самые большие категории — софт-инженеры (22%), художники (18%), тестировщики (15%) и HR (10%).
Для респондентов, которые хотели бы уехать, но ничего для этого не делают, распределение такое: художники (22%), софт-инженеры (20%), тестировщики (15%) и геймдизайнеры (9%).
Третьим по популярности стал вариант ответа «Точно не собираюсь уезжать». На него приходится 12%. Из них 39% - это специалисты уровня Middle, еще 33% - Senior. Лидов и джунов, выбиравших этот вариант, здесь по 10%. Еще 11% выбрали вариант «Готовлюсь уезжать, когда откроют границы». Из них 38% - это сеньоры, а 31% - мидлы. Лидов и менеджеров, которые выбирали этот вариант, соответственно 12% и 10%.
По материалам:
Finance.ua
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