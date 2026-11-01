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«Инвестиционные» чаты с ИИ — как работает новая схема мошенничества

Личные финансы
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Мошеннический ИИ чат-бот
Мошеннический ИИ чат-бот
Мошенники используют интерес к искусственному интеллекту, чтобы выманивать деньги под видом инвестиций.
О новой схеме мошенничества сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Как работает схема с инвестиционными чатами

  • В чатах так называемые финансовые эксперты предлагают вложить деньги в платформы с сигналами искусственного интеллекта или воспользоваться торговыми ИИ-ботами.
  • После перевода средств пользователь видит на экране якобы рост прибыли.
  • Однако попытка вывести деньги оборачивается новыми требованиями: мошенники просят уплатить налог, комиссию или внести депозит для разблокирования счета.
  • Даже после дополнительных переводов деньги не возвращают.
По словам Василевской-Смаглюк, подобные схемы описывает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). По делам против компаний Cryptoaiml, TSAI и связанных с ними структур идет по меньшей мере $15 млн. По утверждению регулятора, реальной торговли и заявленных ШИ-ботов не было, а показатели доходности придумывали.

Как распознать мошенничество

Среди признаков потенциально мошеннической схемы:
  • обещания гарантированной высокой прибыли;
  • просьба перечислять деньги частным лицам, посторонним компаниям или на неизвестные криптогаманцы;
  • советы скрывать от банка действительную цель платежа;
  • требования доплатить, чтобы получить обратно собственные средства.
Также следует помнить, что наличие приложения в App Store или Google Play само по себе не подтверждает надежность инвестиционной платформы. Перед переводом денег нужно проверять компанию через официальные ресурсы финансового регулятора, а не доверять сертификатам и присылаемым в чате документам.
Ранее мы сообщали, что инвестиционные мошенничества все чаще маскируются под современные онлайн-платформы, которые, на первый взгляд, выглядят вполне надежными. Красивый сайт, личный кабинет, поддержка клиентов и даже положительные отзывы могут производить впечатление легального инвестиционного сервиса. По ссылке мы назвали 6 признаков, создающих иллюзию надежности, но не являющихся гарантиями легальности платформы для инвестиций.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииИИЧат ботМошенникиМошенничество
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