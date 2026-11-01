Мошенники используют интерес к искусственному интеллекту, чтобы выманивать деньги под видом инвестиций.

О новой схеме мошенничества сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Как работает схема с инвестиционными чатами

В чатах так называемые финансовые эксперты предлагают вложить деньги в платформы с сигналами искусственного интеллекта или воспользоваться торговыми ИИ-ботами.

После перевода средств пользователь видит на экране якобы рост прибыли.

Однако попытка вывести деньги оборачивается новыми требованиями: мошенники просят уплатить налог, комиссию или внести депозит для разблокирования счета.

мошенники просят уплатить налог, комиссию или внести депозит для разблокирования счета. Даже после дополнительных переводов деньги не возвращают.

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По словам Василевской-Смаглюк, подобные схемы описывает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). По делам против компаний Cryptoaiml, TSAI и связанных с ними структур идет по меньшей мере $15 млн. По утверждению регулятора, реальной торговли и заявленных ШИ-ботов не было, а показатели доходности придумывали.

Как распознать мошенничество

Среди признаков потенциально мошеннической схемы:

обещания гарантированной высокой прибыли;

просьба перечислять деньги частным лицам, посторонним компаниям или на неизвестные криптогаманцы;

советы скрывать от банка действительную цель платежа;

требования доплатить, чтобы получить обратно собственные средства.

Также следует помнить, что наличие приложения в App Store или Google Play само по себе не подтверждает надежность инвестиционной платформы. Перед переводом денег нужно проверять компанию через официальные ресурсы финансового регулятора, а не доверять сертификатам и присылаемым в чате документам.