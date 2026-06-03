6 ознак шахрайства під виглядом інвестицій Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Шахрай з грошима

Інвестиційні шахрайства дедалі частіше маскуються під сучасні онлайн-платформи, які на перший погляд виглядають цілком надійними. Красивий сайт, особистий кабінет, підтримка клієнтів і навіть позитивні відгуки можуть створювати враження легального інвестиційного сервісу.

Державна служба зайнятості у рамках кампанії «Шахрай гудбай» назвала шість ознак , які створюють ілюзію надійності, але не є гарантіями легальності платформи для інвестицій.

1. Сучасний сайт

Сучасний дизайн, графіки прибутковості, статистика інвестицій та особистий кабінет часто використовуються для створення довіри у потенційних клієнтів. Однак такі елементи можуть бути лише візуальною імітацією, яка не має жодного зв’язку з реальними фінансовими операціями чи інвестиційними ринками.

2. Відомі логотипи

Шахрайські ресурси нерідко розміщують на своїх сайтах логотипи міжнародних компаній, щоб створити враження співпраці з відомими брендами. Насправді такі зображення можуть бути просто скопійовані з відкритих джерел і не підтверджують жодних партнерських відносин.

3. «Персональні» менеджери

Додатково для завоювання довіри використовуються служби підтримки або так звані персональні менеджери. Вони активно контактують із клієнтами, оперують професійною термінологією та можуть переконувати вкладати дедалі більші суми, посилаючись на нібито вигідні можливості для інвестування.

4. Позитивні відгуки

Велика кількість схвальних коментарів у мережі також не є гарантією чесної роботи платформи. Відгуки можуть бути замовними, створеними штучно або розміщеними на ресурсах, які контролюють самі організатори шахрайської схеми.

5. Ліцензії та сертифікати, які неможливо перевірити

Так само обережно варто ставитися до опублікованих на сайтах ліцензій, сертифікатів та інших документів. Скановані копії або PDF-файли легко підробити, тому перевіряти інформацію про ліцензування необхідно через офіційні джерела, зокрема державні реєстри та сайти регуляторів.

6. Виведення невеликої суми

Одним із найпоширеніших прийомів інвестиційних шахраїв є можливість вивести невеликий прибуток на початковому етапі. Така тактика створює у людини відчуття безпеки та переконує її, що система працює чесно.

Після цього користувача зазвичай схиляють до внесення значно більшої суми. Саме на цьому етапі багато інвесторів втрачають свої гроші.

Як захистити себе від інвестиційного шахрайства

Щоб мінімізувати ризики, фахівці радять перевіряти інформацію про компанію через офіційні джерела, критично оцінювати обіцянки гарантованого або надто швидкого прибутку та не переказувати кошти на вимогу невідомих осіб.

Також не варто встановлювати програми віддаленого доступу за рекомендаціями «фінансових консультантів» чи «менеджерів». Якщо виникають сумніви щодо надійності платформи, краще утриматися від будь-яких фінансових операцій до завершення перевірки.

Перед інвестуванням варто ознайомитися зі списком сумнівних інвестиційних проєктів, який публікує Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Якщо ж є ознаки шахрайства, про це рекомендується повідомити правоохоронні органи або кіберполіцію.

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