Авто за €10 000 в Украине и ЕС: сколько зарплат придется отдать за одну и ту же машину

Автомобиль стоимостью 10 000 евро для среднего украинского работника стоит почти 16 месячных зарплат до уплаты налогов. Для работника в ЕС аналогичная покупка равняется примерно трем месячным доходам. Следовательно, в отношении заработка такая машина обходится украинцу примерно в 5,3 раза дороже.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Конечно, это не означает, что европеец реально купит машину за три месяца, а украинец — за шестнадцать, ведь всю зарплату никто не откладывает на автомобиль. Такое сравнение нужно для другого: оно показывает, насколько тяжелой является одинаковая покупка для людей с разным уровнем доходов.

Для Украины аналитики взяли среднюю зарплату за август 2026 года — 31 892 грн. Для ЕС — обнародованный Евростатом средний годовой доход работника с полной занятостью за 2024 год, €39 800, или примерно €3 317 в месяц. Обе цифры приведены в налогообложение, а периоды разные, поэтому это не рейтинг того, где люди живут лучше, а простой способ сравнить масштаб расходов.

Одинаковая цена автомобиля, но разное количество зарплат

По официальному курсу НБУ на 24 октября €10 000 — это примерно 504 350 грн. В Украине такая сумма равна 15,8 средней месячной зарплаты, тогда как в ЕС — примерно трем.

Автомобиль стоимостью €10 000 для среднего украинского работника стоит почти 16 месячных зарплат, eauto.org.ua

Если человек откладывает не всю зарплату, а пятую его часть, соотношение все равно не меняется. Просто вместо трех и шестнадцати месяцев получаем гораздо более долгий срок.

На Auto. ria по состоянию на 20 октября 2026 года медианная цена подержанной легковушки составляла $9 500. По курсу НБУ это около 428 тыс. грн, или примерно 13,4 средней украинской зарплаты. При этом 51,6% объявлений были дешевле $10 000, а 80,2% - дешевле $20 000.

Сколько зарплат нужно на новый автомобиль

Разница в доступности становится еще более заметной на рынке новых автомобилей. Медианная цена новой легковушки в активных объявлениях Auto. ria составляла $38 254, или примерно 1,72 млн грн. Это около 54 средних украинских месячных зарплат.

Даже если не платить всю сумму сразу, а внести условные 30% нужно иметь около 517 тыс. грн. Такой первый взнос уже равняется примерно 16,2 средней зарплаты, то есть стоит чуть больше, чем весь автомобиль за €10 000.

Насколько кредит увеличивает стоимость автомобиля

Авторы исследования взяли в качестве примера условный кредит на €10 000 сроком на три года, без комиссий и страхования.

По средней ставке новых кредитов домохозяйствам в Украине в январе 2026 года — 29,15% годовых — ежемесячный платеж составлял бы примерно €420. За три года заемщик отдал бы около €15115, то есть свыше €5100 сверху до первоначальной суммы.

Для сравнения: по средней ставке новых потребительских кредитов в еврозоне в августе 2026 года — 7,92% - ежемесячный платеж составлял бы примерно €313, а общая выплата — около €11 268.

Насколько кредит увеличивает стоимость автомобиля, eauto.org.ua

Почему в Европе автомобили часто покупают с финансированием

На многих европейских рынках автомобиль давно продают не только как товар с ценой на лобовом стекле. К нему сразу могут предлагать кредит, лизинг, страхование, trade-in, сервисный пакет и гарантию, поэтому покупатель часто думает не о полной цене машины, а о том, сколько нужно заплатить сейчас и каким будет ежемесячный платеж.

По данным Leaseurope, в 2024 году автомобили сформировали 75% нового лизингового финансирования в Европе на сумму €338 млрд. Это не означает, что 75% автомобилей покупают там в лизинг. Речь идет о структуре самого лизингового рынка, где автомобиль является одним из основных объектов финансирования. Eurofinas также сообщает, что в 2025 году новое кредитование приобретения новых автомобилей среди ее участников выросло на 10,4%, а подержанных — на 2,2%.

Поэтому европейский покупатель чаще может оценивать машину через ежемесячный платеж, срок договора, гарантию и будущую стоимость автомобиля, тогда как для украинца всё еще часто главным вопросом остается: «Сколько денег у меня есть сейчас?»

Сколько же действительно нужно работать на автомобиль за €10 000

Если условно считать всю зарплату, среднему украинскому работнику нужно заработать эквивалент 15,8 месячной зарплаты, тогда как среднему работнику ЕС — около трех. В реальной жизни срок будет значительно длиннее, потому что с дохода нужно оплачивать жилье, еду, коммунальные услуги, транспорт и прочие ежедневные расходы. Однако само соотношение хорошо объясняет разницу между двумя рынками.

В Украине автомобиль за €10 000 до сих пор является крупной финансовой покупкой, для которой часто нужно долго накапливать деньги или продавать машину и добавлять разницу.

В Европе тот же ценник нагружает средний доход гораздо меньше, а более доступное финансирование еще больше облегчает переход к более новому автомобилю.