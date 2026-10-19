Где начинающим легче найти работу в ІТ

Найти первую работу в ІТ становится сложнее: начинающих вакансий становится меньше, а количество конкурентов на одно место растет. В сентябре 2026 года на одну такую ​​вакансию в среднем приходилось 47 откликов. В некоторых направлениях до сих пор есть возможности для кандидатов без опыта.

По данным DOU, в сентябре на платформе разместили 613 вакансий для специалистов с опытом работы менее года. Из них 188 предложений были доступны тем, у кого еще совсем нет опыта. Рассказываем, какие специальности предлагают больше всего вакансий для новичков и где конкуренция самая высокая.

Почему начинающим в ІТ становится сложнее найти работу

В 2024 и 2025 годах количество начинающих вакансий постепенно росло. Однако в 2026 году тенденция изменилась: после январского пика, когда на DOU было 883 таких вакансий, их количество начало сокращаться.

Похожая ситуация наблюдается на ІТ-рынке в целом. В начале года компании публиковали на платформе почти 8 тыс. вакансий ежемесячно, в то время как в сентябре их было около 6,3 тыс. вакансий.

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Больше всего предложений для кандидатов без опыта в третьем квартале было в категориях Support, QA, HR, Sales и Marketing. Для специалистов с опытом до года список несколько отличается: в пятерку направлений с наибольшим количеством вакансий вошли Marketing, Support, Hardware, QA и HR.

В то же время 22% всех начинающих вакансий в третьем квартале приходились на категорию «Военное дело». Однако такие предложения зачастую не были связаны с ІТ.

Начинающим разработчикам найти работу сложнее из-за небольшого количества предложений. В третьем квартале на DOU опубликовали 28 вакансий Embedded, 25 — Front-end и 20 — Python.

Положительную динамику по количеству вакансий для новичков показала только категория «Военное дело». В Support, Marketing, HR, Sales, Design и Project Manager предложений стало меньше. В QA, Hardware, Analyst и Finance их количество осталось примерно на том же уровне.

На каких ІТ-специальностях самая большая конкуренция

Наряду с сокращением количества вакансий растет конкуренция между кандидатами. Если в январе 2026 года на одну вакансию для начинающих в среднем приходилось 26 откликов, то в сентябре — уже 47.

В целом на ІТ-рынке конкуренция также усилилась: количество откликов на одну вакансию выросло с 23 в январе до 38 в сентябре.

Наибольшая конкуренция среди начинающих наблюдается в направлениях Node. js, Front-end и AI/ML. В то же время меньше всего откликов на одну вакансию было в следующих категориях:

Hardware — 5,5 отклика;

Technical Writer — 9;

Finance — 10;

SysAdmin — 13;

Embedded — 14.

За год конкуренция заметно выросла в Sales, Node. js, Legal, HR, Assistant, Analyst, AI/ML и Account Manager. Умеренный рост количества отзывов зафиксировали также в QA, Marketing, Front-end, Hardware и Embedded. У Support, Finance, Design и Technical Writer уровень конкуренции остался примерно неизменным.

Сколько вакансий для новичков в DefTech

В сентябре на DOU разместили 123 вакансии для начинающих в DefTech. Это 20% всех предложений для специалистов с опытом менее года или без опыта.

В течение 2026 года количество таких вакансий колебалось, но в целом существенно не возросло. На фоне предыдущего постепенного роста это может свидетельствовать о том, что DefTech компании сейчас сосредоточены на поиске опытных специалистов.

Конкуренция среди начинающих в этом секторе также усилилась: если в январе на одну вакансию приходилось 9 откликов, то в сентябре — 14.

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Больше всего откликов получали вакансии QA и HR — по 27 на одно предложение. Для Embedded этот показатель составлял 17. В то же время больше всего в DefTech было вакансий в категории Hardware — 29 в сентябре.

Какие компании чаще всего ищут начинающих

В третьем квартале больше всего вакансий для новичков среди ІТ-компаний разместили Solidgate, WinWin. Travel, SKELAR, AMO, Pharmbills, BetterMe, Futurra Group и UPSTARS.