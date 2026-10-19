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Что хотят изменить в работе риелторов (законопроект)

Недвижимость
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Жилье
Жилье
Верховная Рада 15 октября поддержала правку к законопроекту, которая предусматривает снижение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, официально сдающих жилье в аренду, с 18% до 5%.
А теперь в Украине предлагают ввести профессиональное самоуправление риелторов по аналогии с адвокатурой, нотариатом и аудитом, что обяжет их проходить аттестацию, чтобы подтверждать свою квалификацию.
Такие новшества прописаны в зарегистрированном в Раде законопроекте № 16145 авторства ряда нардепов во главе со «слугой» Игорем Васильевым.

Что это даст

Это должно способствовать повышению уровня предоставляемых услуг в целом и детенизации отрасли в частности. Авторы хотят вывести из тени посреднические услуги, установить обязательные требования к квалификации риелторов и уберечь покупателей и арендаторов от распространенных мошеннических схем.
По данным разработчиков законопроекта, в Украине около 90% сделок купли-продажи и аренды жилья совершаются с участием посредников.
Несмотря на то, что Налоговый кодекс обязывает риелторов отчитываться о сделках аренды, а законодательство относит их к субъектам первичного финансового мониторинга, эти требования массово игнорируются.
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Какие проблемы сферы

Теневые доходы
Из-за невыполнения госбюджет ежегодно теряет миллиарды гривен в виде недополученных налогов.
Массовое мошенничество
Отсутствие контроля способствует деятельности «серых» и «черных» маклеров. Распространенные схемы включают в себя продажи лицами без соответствующих прав, сокрытие прописанных лиц или технических дефектов, а также подмену договоров (например, оформление дарения вместо пожизненного содержания).
Запрос общества
В июле 2025 года соответствующая электронная петиция на сайте Кабмина собрала более 25,9 тысячи подписей граждан с требованием урегулировать риелторскую деятельность.

Что изменится для риелторов и агентств недвижимости

Законопроект предлагает отойти от формального регулирования общественными организациями и ввести четкую модель профессионального самоуправления по аналогии с адвокатурой, нотариатом и аудитом. В частности, предлагаются следующие новации:
  • Обязательная аттестация и аккредитация
Вводится четкий порядок получения квалификации для специалистов и аккредитации для агентств недвижимости.
  • Единые стандарты и ответственность
Законом закрепят права, обязанности и юридическую ответственность посредников и клиентов за нарушение требований при оказании услуг.

Справка Finance.ua:

  • Новые нормы налогообложения аренды жилья.
Согласно поддержанной правке, физические лица, официально сдающие жилье в аренду, будут платить НДФЛ по ставке 5% вместо 18%. Военный сбор в размере 5% останется без изменений.
  • Почему более низкая ставка выгодна и государству.
Сейчас значительная часть владельцев жилья, не имеющих статуса ФЛП, сдают квартиры «в тени»: без договоров и без декларирования дохода. Одна из главных причин в том, что налог был слишком высокий.
По материалам:
Finance.ua
Аренда жилья
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