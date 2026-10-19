Что хотят изменить в работе риелторов (законопроект)

Верховная Рада 15 октября поддержала правку к законопроекту, которая предусматривает снижение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, официально сдающих жилье в аренду, с 18% до 5%.

А теперь в Украине предлагают ввести профессиональное самоуправление риелторов по аналогии с адвокатурой, нотариатом и аудитом, что обяжет их проходить аттестацию, чтобы подтверждать свою квалификацию.

Такие новшества прописаны в зарегистрированном в Раде законопроекте № 16145 авторства ряда нардепов во главе со «слугой» Игорем Васильевым.

Что это даст

Это должно способствовать повышению уровня предоставляемых услуг в целом и детенизации отрасли в частности. Авторы хотят вывести из тени посреднические услуги, установить обязательные требования к квалификации риелторов и уберечь покупателей и арендаторов от распространенных мошеннических схем.

По данным разработчиков законопроекта, в Украине около 90% сделок купли-продажи и аренды жилья совершаются с участием посредников.

Несмотря на то, что Налоговый кодекс обязывает риелторов отчитываться о сделках аренды, а законодательство относит их к субъектам первичного финансового мониторинга, эти требования массово игнорируются.

Какие проблемы сферы

Теневые доходы

Из-за невыполнения госбюджет ежегодно теряет миллиарды гривен в виде недополученных налогов.

Массовое мошенничество

Отсутствие контроля способствует деятельности «серых» и «черных» маклеров. Распространенные схемы включают в себя продажи лицами без соответствующих прав, сокрытие прописанных лиц или технических дефектов, а также подмену договоров (например, оформление дарения вместо пожизненного содержания).

Запрос общества

В июле 2025 года соответствующая электронная петиция на сайте Кабмина собрала более 25,9 тысячи подписей граждан с требованием урегулировать риелторскую деятельность.

Что изменится для риелторов и агентств недвижимости

Законопроект предлагает отойти от формального регулирования общественными организациями и ввести четкую модель профессионального самоуправления по аналогии с адвокатурой, нотариатом и аудитом. В частности, предлагаются следующие новации:

Обязательная аттестация и аккредитация

Вводится четкий порядок получения квалификации для специалистов и аккредитации для агентств недвижимости.

Единые стандарты и ответственность

Законом закрепят права, обязанности и юридическую ответственность посредников и клиентов за нарушение требований при оказании услуг.

Справка Finance.ua:

Новые нормы налогообложения аренды жилья.

Согласно поддержанной правке, физические лица, официально сдающие жилье в аренду, будут платить НДФЛ по ставке 5% вместо 18%. Военный сбор в размере 5% останется без изменений.

Почему более низкая ставка выгодна и государству.